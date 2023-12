L'Oroscopo della settimana che precede il Natale 2023, ovvero dal 18 al 24 dicembre, prevede un periodo sottotono per i nati sotto il segno dei Pesci, ma una vera e propria esplosione di festa per i nati sotto il segno del Capricorno. Per l'Ariete non ci saranno situazioni che li faranno desistere da una attesa natalizia molto allegra e divertente.

L'oroscopo della settimana per la fortuna: Capricorno fortunato

1° Capricorno: la fortuna sarà per voi come una sorpresa. Non avrete nessuna esitazione nell'esternare le vostre idee utili per poter concludere il prima possibile e nel migliore dei modi i progetti che vi stanno più a cuore.

Sarete uno dei segni che godranno di più dell'atmosfera natalizia e che saranno allegri e gioiosi esattamente come ci si aspetta in questo periodo così particolare e magico.

2° Cancro: avvertirete l'aria di festa e di gioia anche all'interno dell'ambiente lavorativo. I colleghi potrebbero trarre il meglio da questa settimana proprio grazie alla vostra intraprendenza e dalla voglia di prendere anche il lavoro come un gioco, in questo momento. Lo spirito natalizio vi fa decisamente bene, anche se dovete fare ancora delle cose prima che subentri il fine settimana.

3° Sagittario: avrete delle piacevolissime sorprese dalla cerchia dei colleghi. Difatti anche in ambito professionale la contentezza per le festività imminenti potrebbe fare la differenza, soprattutto per sfide che molto probabilmente avete sempre ritenuto al di fuori della vostra portata.

Anche i guadagni potrebbero aiutarvi a concludere dei preparativi ancora in corso.

4° Ariete: non starete più nella pelle per l'arrivo del Natale e questa atmosfera che vi portate dietro sarà decisamente coinvolgente anche per i colleghi. I progetti saranno ammantati da un entusiasmo che andrà di pari passo con la voglia anche di metterci un sacco di pensieri positivi.

Avrete una carica energetica che sbaraglierà la concorrenza in men che non si dica, rendendovi anche più fortunati e attraenti.

Scorpione carico

5° Scorpione: avrete una bella carica energetica che vi permetterà sia di lavorare di buona lena nel corso della settimana, sia di inserirvi perfettamente in progetti che potrebbero farvi guadagnare parecchio ed entro poco tempo.

Avrete l'atmosfera natalizia adatta per poter anche dedicare moltissimo del vostro lavoro e della vostra fatica anche agli altri colleghi. La vostra generosità sarà davvero encomiabile.

6° Vergine: darete tutto il meglio di voi in questo periodo così bello e particolare, soprattutto se ci sarà bisogno del vostro aiuto all'interno della cerchia lavorativa. Vi sentirete alquanto disponibili anche nei confronti della famiglia per eventuali preparativi che ancora devono essere portati a compimento. La carica che avete a vostra disposizione sarà più fantastica che mai.

7° Leone: la vivacità che esprimerete non sarà ai massimi livelli, ma tutto sommato sarete molto contenti di essere in questo periodo, perché è fatto non solo di festeggiamenti, ma anche di pause dalle questioni professionali.

Sicuramente avvierete una bella iniziativa non solo per rallegrare gli altri, ma soprattutto voi stessi, incentivando anche voi stessi al gioco e al divertimento.

8° Gemelli: lo spirito natalizio vi sfiorerà appena, forse perché in questa settimana ci sarà molto da fare e la fortuna non sarà poi così tanta, almeno non abbastanza per darvi quei guadagni che vi servirebbero per concludere al meglio questa settimana. Coccolare voi stessi però sarà un must a cui non rinuncerete molto facilmente. Avrete un pensiero molto forte verso il passato.

Toro sottotono

9° Toro: non sarete esattamente in vena di festeggiare ma farete di tutto per poter dare all'ambiente di lavoro quell'atmosfera che sta cercando, almeno per quanto riguarda la cooperazione e la voglia di unire le forze per dei progetti comuni.

Aggiungerete voi quel piccolo colpo di fortuna che potrebbe mancare alle vostre ambizioni.

10° Bilancia: avrete pochi assi nella manica che potrete utilizzare sul lavoro per poter fare successo, e la carriera ora potrebbe essere in battuta d'arresto. Ma l'aria di festa si farà sentire dalle vostre parti, e per voi sarà impossibile non festeggiare anche prima delle giornate indicate. I colleghi però potrebbero avere un po' il broncio, e non riusciranno esattamente a capirvi.

11° Acquario: per il vostro segno zodiacale questa settimana sarà povera di fortuna, molto impegnativa e decisamente poco rilassante come invece dovrebbe essere. Siete quelli che avete fatto tutto e che avete preparato tutto, ma allo stesso tempo sarete più stanchi di una normalissima settimana lavorativa.

Sarà meglio evitare di dedicarvi troppo al Natale e di riposare in modo più che adeguato.

12° Pesci: sicuramente sarete inaspettatamente avversi alle festività natalizie, e forse non sarete mai esattamente pronti per fare questo tipo di attività. Sul lavoro sarete quelli che continueranno a lavorare non curandosi molto di tutto quello che vi circonda. Molto probabilmente vorreste comunque adempiere ai vostri impegni quanto prima per potervi concedere una pausa.