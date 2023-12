Natale si avvicina e l'Oroscopo sull'amore della settimana dal 18 al 24 dicembre 2023 annuncia un periodo estremamente gioioso e passionale soprattutto per i segni di acqua, ai quali sorriderà in particolare Venere. Mercurio sarà presente nella costellazione del Sagittario, mentre un altro segno fortunato in amore sarà il Capricorno.

A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la settimana.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Pesci al top

1° Pesci: questa settimana sarà fatta di gioia e di sincerità nella vita di coppia, di spensieratezza e al tempo stesso anche molto responsabile.

La famiglia per voi ritornerà al centro dell'attenzione. Avrete uno stimolo verso nuove avventure ma soprattutto verso nuove conoscenze. Non mancherete affatto di far emergere tutta la vostra allegria e vivacità.

2° Scorpione: sarete molto soddisfatti in amore, soprattutto per quanto riguarda l'ambito più intimo, responsabile e maturo. Avrete la possibilità di sperimentare una bellissima affinità di coppia che probabilmente vi condurrà a una proposta interessante da parte del partner. Sarà tempo anche di fare delle sorprese a coloro che amate, in particolare nella seconda metà della settimana.

3°Ariete: sarete molto seducenti e passionali, sicuramente potreste fare delle conquiste che potrebbero giovarvi molto se siete single.

Grazie alla vostra spiccata gentilezza, attirerete anche molte amicizie che hanno voglia di condividere con gli altri questa settimana di preparativi alle festività natalizie. La fortuna aiuterà soprattutto in ambito comunicativo e familiare.

4° Sagittario: essendo persone che spesso è volentieri non disdegnano di fare delle sorprese, in questa settimana ci saranno tantissime opportunità di farne al partner.

Un maggiore maturità sarà uno dei regali che gli astri vi faranno per concludere un anno denso di eventi e desideroso di situazioni più che positive e importanti, soprattutto in ambito sentimentale.

Recupero di amicizie per Bilancia

5° Cancro: gli incontri ora sono favoriti. Grazie a una buona fortuna in tal senso l'oroscopo vi conferirà una settimana molto tenera su vari campi emozionali, soprattutto su quello amoroso.

Nella coppia la passionalità sarà garantita da una predisposizione accentuata all'aria di festa che si respira in questo periodo.

6° Bilancia: ora potrete recuperare qualche amicizia con cui avete avuto dei diverbi molto importanti. Per questa settimana avrete la condivisione del partner su questioni sia prettamente dedicate all'amore e alla passione, sia per quel che concerne l'ambito quotidiano. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana prima di Natale sarà anche possibile iniziare un progetto di coppia molto ambizioso.

7° Leone: l'atmosfera di festa ora potrebbe coinvolgervi di più del solito, nonostante la vostra ritrosia. In ambito amoroso e familiare non ci saranno slanci eccezionali sul piano sentimentale, ma avrete la possibilità di partecipare a iniziative che nella seconda metà della settimana potranno rivelarsi molto divertenti.

8° Gemelli: rivalutare qualche dettaglio nella vostra storia d'amore non vi farà molto piacere, ragion per cui potreste pensare molto di più alla famiglia anziché all'amore in senso stretto. La fortuna in questo momento per i sentimenti non sarà al massimo, per cui avrete spesso e volentieri dee nostalgie passate, anche abbastanza pesanti da affrontare.

Capricorno in famiglia

9° Capricorno: sarete ancora in alto mare per quanto riguarda l'idea di immergervi nel clima natalizio. In amore questo potrebbe tradursi in maniera non positiva per l'ambito di coppia, avrete comunque un occhio di riguardo nei confronti della famiglia e delle amicizie. Le possibilità di fare incontri saranno in calo.

10° Acquario: questa settimana può essere sottotono per varie ragioni.

I sentimenti andranno in modo soltanto nel fine settimana, durante il quale comunque con il partner non avrete dei momenti di tenerezza significativi.

11° Toro: la parola 'amore' in questa settimana non sarà molto presente nel vostro vocabolario. Avrete anche una certa riluttanza a fare amicizia. In questo momento ciò che vi preme maggiormente sarà concludere dei progetti di altro tipo. Avrete qualche nostalgia nel corso del weekend.

12° Vergine: questa settimana eviterete per un po' sia l'ambito familiare che quello amoroso. Avrete dei bilanci prenatalizi da fare e non volete nessuno che possa distrarvi da questo intento per voi così importante. Sopraggiungerà una situazione di forte nervosismo che non passerà nemmeno con l'incedere delle festività natalizie.