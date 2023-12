L'oroscopo della fortuna per il weekend 16 e 17 dicembre 2023 registra importanti sviluppi nel campo lavorativo per il segno del Toro ed una nuova intraprendenza invece per quello della Vergine. Sagittario ed Ariete figurano in fondo alla classifica.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco sul versante della fortuna.

L'oroscopo del weekend, segno per segno: Toro al top

1° Toro: svilupperete una grande spinta innovativa per quanto riguarda il vostro lavoro grazie ad una buona creatività. Niente e nessuno potrà fermarvi nel conseguimento dei vostri obiettivi.

2° Vergine: avanzerete nella vostra carriera senza tentennamenti ed ostacoli, ora più che mai sarete avvantaggiati da una fortissima propensione a lavorare di più e meglio. I guadagni ne risentiranno in positivo.

3° Capricorno: le energie nel weekend non mancheranno con la fortuna che sarà dalla vostra parte favorendovi soprattutto nel campo lavorativo.

4° Cancro: gli affari andranno a gonfie vele e dimostrerete di essere all'altezza di alcune situazioni difficili che sarebbe difficile gestire per chiunque.

Pesci affaticati

5° Bilancia: avrete diverse buone idee e gli ostacoli che si presenteranno serviranno soltanto a dare maggiore risalto alle vostre azioni. Farete dei grandi passi in avanti con alcune situazioni burocratiche rimaste in sospeso.

6° Acquario: la volontà di affrontare le varie sfide si farà sempre più intensa. Amate molto mettervi in gioco e andare oltre i vostri limiti, anche in questo caso non rinuncerete al proposito.

7° Pesci: sarete un po' affaticati, ma non per questo vi arrenderete alla prima occasione di difficoltà, farete dunque di tutto per adempiere ad un qualche impegno.

8° Scorpione: una bella vivacità e una straordinaria energia saranno a disposizione del vostro segno zodiacale. La fortuna al momento non sarà molto prolifica, anzi, cosa che potrebbe innescare qualche meccanismo di forte tensione anche sul lavoro.

Ariete in calo

9° Gemelli: sarete costretti a gestire una mole di lavoro davvero pesante.

Avrete comunque dei momenti di relax e di distensione che vi aiuteranno a non soccombere allo stress.

10° Leone: la giornata di sabato sul lavoro potrebbe essere poco stimolante. Anche certi affari sul piano finanziario potrebbero risentirne.

11° Sagittario: scoprirete qualche dettaglio sul lavoro che potrebbe farvi sentire fuori posto o nervosi. Cercate di staccare per ricaricare le energie.

12° Ariete: la fortuna sarà avversa al vostro segno. Il consiglio principale è quello di non eccedere con gli sforzi e di non dedicare particolari energie a progetti che in questo periodo non partiranno comunque.