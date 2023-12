Lo shag sarà il taglio di capelli protagonista dell'inverno 2024. Nei prossimi mesi sarà di tendenza per le donne anche il taglio corto, recentemente sfoggiato in pubblico pure dalla modella Winnie Harlow.

Gli hairstyle del momento

Tra i vari Tagli di Capelli, lo shag resiste sempre in ogni periodo dell'anno. Tale capigliatura può essere scelta in molte versioni ed è in grado di accontentare tutte le donne.

Sullo shag sono presenti delle scalature molto accentuate: quest'ultime sono ideali per creare corpo e volume alle radici. La chioma può essere completata da una frangia a tendina, maxi o molto leggera.

Quindi vanno assolutamente dimenticati i tagli capelli pari e soprattutto piatti.

Nelle ultime settimane hanno realizzato lo shag anche l'attrice Charlize Theron, la principessa del Galles Kate Middleton e la cantante Miley Cyrus: in particolare quest'ultima ha portato la capigliatura di tonalità bicolore e precisamente biondo e castano scuro.

Lo shag

Sullo shag si può creare uno styling strutturato e scompigliato, ideale in particolare per avere un look rock. Inoltre vi si possono abbinare delle onde in stile anni '70. Per rendere questo taglio più originale si può optare anche per una nuova tonalità, ad esempio il rosso ciliegia con dei colpi di luce sul davanti.

Lo shag può essere abbinato anche a una frangia a tendina portata lateralmente.

Una chioma con una maxi frangia può avere una nuance caramello o una sfumatura biondo platino.

Su questo taglio si possono creare anche delle baby braids ai lati del volto.

Altri tagli da scoprire

Recentemente la top model Winnie Harlow ha mostrato in pubblico un taglio corto. Precisamente si tratta di un mix di pixie cut e bowl cut.

Le lunghezze di questa chioma risultano essere molto irregolari e incorniciano perfettamente il viso. Con questo taglio corto, i ricci sono valorizzati naturalmente. Il risultato finale è un hairstyle dinamico, pratico e sbarazzino nello stesso tempo.

Sulla capigliatura si può realizzare uno styling liscio, ma va benissimo anche quello spettinato.

Per una serata importante si possono pettinare all'indietro i capelli e creare l'effetto wet, mentre per non passare inosservate si possono aggiungere delle rasature su entrambi i lati.

Le tonalità

Per avere un look originale si può optare per una nuova tonalità. Nella stagione invernale sono gettonati il biondo platino, il rosso fiamma e il cioccolato. Su quest'ultima nuance si possono creare anche dei piccoli ciuffi di colore bordeaux.