L'oroscopo settimanale dal 1° al 7 gennaio afferma che molti nativi dell’Ariete vivranno momenti tranquilli con il proprio partner. Per le persone nate sotto il segno del Cancro ci saranno molte gioie a livello amoroso, invece, per i nati in Sagittario è arrivato il momento di eliminare certi legami tossici dalla propria vita. Se siete curiosi di sapere come inizierà il 2024 dal punto di vista amoroso e finanziario, di seguito trovate le previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 1° a domenica 7 gennaio.

Amore e soldi secondo l'oroscopo della settimana 1-7 gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – Le stelle vi ricompenseranno con una settimana di coppia molto tranquilla. La serenità prevarrà. Nonostante tutto, avrete l’impressione di stare a galla con il vostro partner, che voi sogniate un amore focoso e passioni traboccanti. Single, Venere vi regalerà una settimana piacevole a livello sentimentale. Sarete di umore giocosi e civettuoli e potreste non voler andare oltre il flirt amichevole. Il vero amore arriverà il prossimo anno. Dal punto di vista finanziario saranno necessarie saggezza e prudenza. Se imponete un minimo di rigore nella gestione del vostro budget, invece di spendere a casaccio secondo i vostri umori, avrete la soddisfazione di migliorare la vostra situazione economica.

Toro – Questo bellissimo aspetto del Sole metterà i vostri amori sotto i riflettori. La vostra vita matrimoniale sarà vivace e calorosa. Sole le coppie in grande difficoltà litigheranno sotto l’impatto di Marte. Da parte sua, Saturno vi farà desiderare stabilità e lealtà e vi incoraggerà a lavorarci seriamente. Single, l’amore vi farà fare cose pazze.

In ogni caso, la vostra vita sentimentale si preannuncia molto vivace e piuttosto emozionante. Sarete uno dei segni zodiacali abbastanza protetti dal punto di vista finanziario. In caso di turbolenze, le stelle vi aiuteranno a uscire da questa situazione a testa alta.

Gemelli – Con Marte che influenza il settore amoroso, questa settimana non dovrebbe essere troppo cupa a livello amoroso.

Il pianeta rosso, infatti, risveglierà la vostra sensualità e il vostro bisogno di sedurre. Alcune anime sole faranno degli incontri importanti, uno di questi potrebbe portare verso la strada del matrimonio o della convivenza. In questa settimana mancherete di rigore nella gestione delle vostre finanze. Sforzatevi di fare economica, altrimenti finirete per compromettere seriamente il vostro equilibrio finanziario.

Cancro – Il buon afflusso di Venere vi porterà un rinnovato calore comunicativo e molto ardore affettivo verso il vostro partner, oppure uno spiccato gusto per la conquista se siete ancora single. Potete sperare in grandi gioie in amore, c’è chi realizzerà il sogno di sposarsi e chi finalmente inizierà una nuova storia d’amore con una persona speciale.

Con questo aspetto di Nettuno non avrete grossi problemi finanziari di cui preoccuparvi, ma non potrete nemmeno contare su un colpo di fortuna per farvi diventare ricchi. Spetterà a voi gestire al meglio il vostro budget e Saturno vi terrà d’occhio ogni volta che avrete voglia di fare spese folli.

Da Leone a Scorpione

Leone – Chi di voi sta uscendo da un periodo di incomprensioni di coppia potrà mettere le carte in tavola e avviare un dialogo che risolverà ogni tipo di problema. Per alcuni single del segno, le avventure inizialmente considerate superficiali, senza futuro, potrebbero assumere dimensioni inimmaginabili, diventare molto stabili e persino concludersi con un matrimonio felice. Attenzione, non mescolate le questioni economiche con i sentimenti, perché questo rischia di causarvi problemi difficili da risolvere.

Inoltre, evitate di concedere un prestito economico, perché è possibile che non vi venga mai restituito nonostante la buona volontà del debitore.

Vergine – I single del segno vivranno l’amore raffinato che hanno sempre sognato. Incontrerete un partner che ha una personalità intelligente ed elegante. Scoprirete di avere molte cose in comune: un pensiero politico, filosofico o religioso, oppure aspirazioni o preoccupazioni sociali simili. Se vivete in coppia, dovrete staccarvi dalla routine quotidiana e mettere un po’ di fantasia nella vostra vita amorosa. Vedrete che la ricetta si rivelerà molto efficace. Nettuno si accontenterà di proteggervi finanziariamente, a patto di non lanciarvi in una di quelle crisi di consumo a cui siete particolarmente affezionati.

Bilancia – I vostri sentimenti coniugali saranno profondi, ma con grande disperazione del vostro partner non sarete propensi a esprimerli. Una leggera tendenza a chiudersi in sé stessi preoccuperà l’altra persona, che forse cercherà di farvi reagire suscitando la vostra gelosia. Single, se pensate di aver trovato il partner dei vostri sogni, sarà il momento di trasformare questo rapporto amichevole in qualcosa di romantico. Siate molto cauti nei confronti delle associazioni finanziarie e assicuratevi di controllare attentamente le clausole dei vostri contratti prima di impegnarvi. Evitate spese inutili.

Scorpione – La felicità coniugale quasi perfetta vi sorriderà questa settimana. Venere proteggerà la vostra relazione d’amore.

Questa volta ci saranno sensualità, complicità, tenerezza e gioia di vivere. Questo sarà più piacevole soprattutto per le coppie che hanno vissuto un clima coniugale piuttosto cupo. Single, più che mai rifiuterete la mediocrità e la banalità di un rapporto di coppia. Cercherete la qualità nelle vostre relazioni emotive e dimostrerete anche una grande generosità. Nessuna preoccupazione per i soldi, ma non aspettatevi nemmeno rendimenti sorprendenti. Visto che le stelle non sono più focalizzate sui settori legati alle finanze, siete liberi di fare ciò che vi frulla nella vostra testa. Qualunque siano le vostre scelte, avrete sempre la possibilità di correggerle senza troppe difficoltà.

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Diffidate di una storia d’amore che rischia di farvi più male che bene. La persona che vive in un mondo completamente diverso dal vostro non è assolutamente adatta a voi. Dovreste decidere di tagliare i legami tossici il prima possibile. Vedrete quanto sarete felici se ci riuscirete. Il dolore di questa separazione svanirà rapidamente. Parlando della vostra vita materiale è possibile che Giove imponga ad alcuni di voi un vincolo finanziario abbastanza significativo. Ciò è particolarmente vero per quelli che si sono imbarcati in progetti eccessivamente grandiosi e che hanno preso decisioni spinti da troppo ottimismo.

Capricorno – Sperimenterete l’influenza restrittiva di Plutone, quindi, attenzione a non confondere amore e possesso.

Abbiate cura di lasciare alle persone che amate di più un territorio sufficientemente ampio affinché non si sentano imprigionate. In altre parole, abbracciate le persone senza mai soffocarle. L'Oroscopo del settore finanziario ed economico afferma che beneficerete di interessanti opportunità nel mondo degli affari, ma dovete aspettarvi alcune spese inevitabili. Non si può avere tutto nella vita!

Acquario – Questa volta troverete sicuramente la felicità con la vostra anima gemella. Tra le sue braccia scoprirete, o riscoprirete, le vertigini che rafforzeranno il vostro amore. Lasciatevi andare ai vostri impulsi: qualunque idea vi venga in mente, non correte il rischio di cadere nella perversità.

Se siete un single incallito, il vostro giudizio sul matrimonio potrebbe cambiare completamente in seguito a un folgorante incontro poco prima della fine della settimana: la vostra eterna aria disillusa scomparirebbe come per magia. Questo sarà il momento di stabilire un vasto programma di risparmio. Ora che siete liberi dall’influenza dannosa di Nettuno, potrete rinunciare molto più facilmente alle spese inutili. Risultato: la fine del mese non si trasformerà più in un incubo.

Pesci – Con alcuni pianeti che influenzano il vostro settore amoroso, aumenterete il vostro potere di seduzione e causerete caos sul vostro cammino. Dovrete fare molti sforzi per rimanere fedeli al vostro partner. Single, momenti di speranza si alterneranno a momenti di angoscia, ma non si può dire che la vostra vita sentimentale sarà priva di forti emozioni.

Mercurio disarmonico rischia di mettere in difficoltà il settore economico e finanziario. Potrebbe causare spese impreviste e compromettere il saldo del budget. Coloro che hanno sopravvalutato le proprie possibilità ora rischiano di mangiarsi le dita.