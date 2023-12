Le previsioni dell'oroscopo del 3 gennaio invitano i Pesci a fermarsi un attimo e a capire in che direzione andare. I Vergine, invece, devono essere più premurosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: bisogna essere un po' più attenti e premurosi nei riguardi delle vostre esigenze. Cercate di non tirare troppo la corda in amore altrimenti potrebbe spezzarsi.

11° Acquario: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda l'amore, tuttavia cercate di essere un po' meno indecisi e di andare avanti per la vostra strada senza guardarvi troppo indietro.

10° Capricorno: la vita è piena di insidie, cercate di essere pronti a tutto. In amore ci sono dei casi in cui sarebbe opportuno lasciarsi trasportare un po' di più dall'istinto.

9° Leone: alti e bassi dal punto di vista delle faccende professionali. Non siate troppo litigiosi, soprattutto nei riguardi delle persone a cui tenete particolarmente. In amore ci vuole coraggio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: non perdetevi in chiacchiere e soprattutto tenete gli occhi ben aperti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non tutte le persone che vi circondano sono sincere con voi.

7° Cancro: ci sono delle novità che riguardano il lavoro a cui dovete fare attenzione. Il 2024 sarà un anno molto proficuo sotto questo punto di vista, siate attenti.

6° Ariete: vivete con maggiore leggerezza e spensieratezza. Questo è un consiglio di cui dovete far tesoro, vi può servire in tutti gli ambiti.

5° Sagittario: in amore potrebbe arrivare qualche bella soddisfazione. Mercurio potrebbe favorire la nascita di nuovi accordi dal punto di vista professionale, siate attenti.

Segni fortunati del 3 gennaio

4° in classifica, Pesci: in amore vince chi fugge, tuttavia ci sono anche dei momenti nei quali sarebbe opportuno fermarsi un attimo e capire quale sia la strada da percorrere.

3° Scorpione: ci sono delle novità per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, potrete riscoprire una certa complicità che potrebbe lasciarvi senza parole.

2° Gemelli: siate un po' più intraprendenti. Ci sono delle situazioni favorevoli di cui dovete essere fieri, quindi cercate di andare oltre i vostri limiti.

1° Bilancia: ottime opportunità sul fronte professionale. La Luna nel segno potrebbe essere di grande aiuto per riuscire a superare una paura o un ostacolo che per tanto tempo vi ha impedito di essere felici.