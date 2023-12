Le pagelle relativamente all'oroscopo fino al 17 dicembre attribuiscono un bel 7 al Cancro per le soddisfazioni che potrebbe togliersi, il Sagittario invece prende un 5 per la propria insofferenza, mentre il Toro un 6 per gli ostacoli che dovrà superare.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: voto 6

Il lavoro sarà particolarmente gravoso e dovrete provare a non risentirne troppo, soprattutto da un punto di vista fisico. Sfruttate i momenti liberi che avrete per rilassarvi e dedicarvi a voi stessi. Cercate di entrare nel clima natalizio, questo un pochino vi aiuterà.

Toro: voto 6

La settimana potrebbe riservarvi alcuni ostacoli sotto l'aspetto professionale, avrete la sensazione che qualcosa non stia andando per il verso giusto e vorrete provare ad invertire la rotta. Non sarà semplice ma con un po' di impegno le cose miglioreranno.

Gemelli: voto 5

Il vostro nervosismo non vi aiuterà molto nemmeno in campo lavorativo, potreste avere qualche discussione di troppo con persone in grado di rendervi poi la vita complicata. Cercate di essere più equilibrati, soprattutto verso il fine settimana qualche piccolo miglioramento sarà tangibile.

Cancro: voto 7

Sarà una settimana proficua per quel che concerne il lavoro, potreste togliervi delle belle soddisfazioni, a patto che mettiate tutta la caparbietà e la concretezza necessaria in quello che fate.

L'obiettivo potrà essere raggiunto con un pizzico di sacrificio.

Leone: voto 7

Siate maggiormente concentrati e, nel caso lo riteniate opportuno, chiedete aiuto a qualche vostro collega particolarmente attivo e brillante. L'unione fa la forza e soprattutto in questa settimana potrete sperimentare la veridicità di tale affermazione.

Il successo personale non sarà così messo in discussione.

Vergine: voto 8

Sarete stanchi ma veramente soddisfatti della vostra settimana lavorativa, probabilmente non avreste potuto chiedere di più, sia in termini di risultati che dal punto di vista economico. Rendete questa settimana un esempio per poi procedere in futuro allo stesso modo e con le medesime ambizioni.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: voto 7

Una buona opportunità lavorativa sembrerebbe essere all'orizzonte, una volta verificato che è realmente tale non indugiate e premete forte sull'acceleratore. Potrebbe essere per voi un nuovo e importante inizio, siate fermi e decisi sul da farsi, non fatevi rallentare da nessuno.

Scorpione: voto 7

Un incontro interessante potrebbe aprirvi delle porte inaspettate dal punto di vista professionale, rifletteteci però attentamente. Sapete perfettamente ciò che eventualmente lascerete ma non quello che troverete, pensateci bene ed evitate di fare salti nel buio.

Sagittario: voto 5

Quelli di questa settimana potrebbero essere giorni decisivi per il vostro futuro lavorativo, dimostrerete una certa insofferenza per ciò che state facendo e dovrete decidere piuttosto in fretta la strada da prendere.

Se la cosa vi fa star male provate altre soluzioni.

Capricorno: voto 6

Avrete un po' di confusione che rischierà di non farvi essere lucidi in alcune decisioni che dovrete prendere. Ricordatevi sempre di agire per il vostro bene e delle persone che vi stanno accanto.

Aquario: voto 6

Siate più tranquilli, evitate le discussioni sterili e andate avanti per la vostra strada. Se ritenete di essere nel giusto non temete nulla, sapete fare bene il vostro lavoro e i vostri superiori sono soddisfatti di voi. Tutto il resto è noia e non vale nemmeno la pena perderci del tempo.

Pesci: voto 7

Siate forti e decisi soprattutto nei confronti di coloro che potrebbero fare di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote. Affrontate ogni situazione nel modo giusto e ne uscirete sicuramente vincitori. La settimana sarà buona, non rovinatela con le vostre mani.