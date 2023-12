Prende il via per tutti i zodiacali un nuovo weekend. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo di sabato 9 dicembre 2023 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche

Ariete: in amore in questi giorni bisognerà stare attenti a non avere troppe tensioni, con qualcuno sarà possibile trovare le parole giuste. Nel lavoro molti cercano stabilità ed equilibrio, ma adesso non è semplice trovarlo.

Toro: per i sentimenti questo è un fine settimana che può portare qualche dubbio, attenzione alle parole di troppo.

Nel lavoro ci sono stati problemi a causa di alcune persone che non hanno mantenuto una promessa.

Gemelli: a livello sentimentale è giornata particolare specie se ci sono state delle discussioni, per questo ora dovete stare tranquilli. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di scontro nel corso delle prossime ore.

Cancro: in amore è un momento importante con diversi pianeti favorevoli ma diversi conflitti da superare. A livello lavorativo c'è da superare un problema di tipo personale.

Leone: per i sentimenti questo fine settimana è da gestire con attenzione, specie se qualcosa in un rapporto non funziona. Nel complesso siete comunque determinati. Nel lavoro meglio fare le cose con calma nelle prossime ore, in particolare se lavorerete nel weekend.

Vergine: in amore questa giornata potrà provocare una discussione, potrebbero emergere delle tensioni adesso. Nel lavoro c'è da fare bene i conti, attenzione a Marte contrario che porta qualche tensione.

Bilancia: in amore le coppie forti potranno affrontare tutto alla grande e vivere anche buone emozioni. A livello lavorativo con tanti pianeti favoriti, la fine dell'anno porta qualcosa in più.

Scorpione: a livello sentimentale la situazione è in miglioramento per quel che riguarda le coppie, che ora hanno più voglia di stare assieme. Nel lavoro le scelte che farete ora potranno essere rischiose, fate attenzione da questo punto di vista.

Sagittario: per i sentimenti qualche problema non manca, comunque la situazione è interessante per gli incontri.

Nel lavoro, se c'è una questione legale che si protrae da tempo, ora potrete recuperare.

Capricorno: a livello amoroso ritorna una buona dose di energia adesso, grazie anche alla Luna favorevole. Nel lavoro sapete perfettamente quello che dovete fare.

Acquario: per i sentimenti le tensioni che vivrete in questa giornata dovranno essere gestite con attenzione visto c'è uno stato di maggiore nervosismo. Nel lavoro qualcosa cambierà e i contatti sono favoriti.

Pesci: in amore è una giornata particolare che vede diversi pianeti favorevoli, se arriva un invito non dovrà essere declinato. Nel lavoro arriveranno buone opportunità da sfruttare.