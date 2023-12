L'oroscopo del 9 dicembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. In particolare il Toro sarà molto responsabile, la Vergine rimarrà delusa dal partner e i Pesci apprezzeranno stare con il prossimo.

Previsioni astrologiche del 9 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: durante questa giornata ci saranno tante occasioni da cogliere. Il quadro astrale apparirà fortunato, soprattutto dal punto di vista lavorativo e sentimentale.

I sentimenti saranno inequivocabili.

Toro: non vi sottrarrete ai vostri impegni. Cercherete di prestare fede alla parola data. Purtroppo, dovrete affrontare anche alcuni ostacoli. L'aiuto del partner o di un amico potrebbe essere necessario.

Gemelli: lascerete che sia il partner a parlare. Non vorrete esporvi troppo per la paura di essere giudicati. L'Oroscopo del giorno, però, vi consiglia di non nascondervi. Sarà meglio essere sinceri.

Cancro: vi fiderete del prossimo in modo incondizionato. Non giudicherete mai prima di conoscere, ma preferirete concedere a tutti almeno una chance. La famiglia potrebbe non essere d'accordo con questo atteggiamento.

Predizioni zodiacali: dal Leone allo Scorpione

Leone: andrete di fretta. Il tempo sarà davvero poco per svolgere tutte le attività quotidiane. Dovrete mettere in pratica un'accurata selezione. In caso contrario, rischierete di rimanere delusi.

Vergine: aprirete il vostro cuore al partner. Purtroppo, la sua reazione non sarà quella sperata.

Inizierete a mettere in discussione il rapporto di coppia. Inoltre, farete davvero fatica a fidarvi di nuovo.

Bilancia: vi dedicherete completamente al lavoro. Sarà fondamentale, per voi, dare il meglio. Affronterete gli ostacoli con coraggio e maestria, senza scaricare le colpe sui vostri colleghi.

Scorpione: tenderete a essere piuttosto bruschi nei confronti delle persone care.

Ascolterete poco e rifiuterete qualsiasi consiglio. Non avrete alcuna intenzione di parlare della vostra attuale situazione.

L'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sentirete il bisogno di riposare. Le recenti giornate, infatti, sono state piuttosto stressanti. Proverete a recuperare le forze e a prestare attenzione alle persone care. Non ve ne pentirete.

Capricorno: darete spazio al vostro lato più romantico. Organizzerete una sorpresa davvero carina per il partner. Questo rafforzerà la relazione, fino a renderla più salda e serena.

Acquario: le incomprensioni in famiglia non cesseranno. Al contrario continueranno a esserci alti e bassi. Sarete determinati a risolvere questa situazione in modo definitivo e funzionale.

Pesci: vi piacerà stare con gli altri. Le persone attorno a voi non potranno fare a meno di notare il vostro modo di fare. Colpirete nel segno e potrebbe esserci anche una piccola sorpresa romantica.