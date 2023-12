L'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 dicembre vede un Capricorno più razionale in ambito lavorativo, capace di prendere le giuste decisioni per i propri progetti, mentre Gemelli faticherà a raggiungere buoni risultati. Pesci sarà in sintonia con il partner, mentre Leone vivrà una settimana dalle due facce.

Oroscopo dall'11 al 17 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato discreta. State lentamente recuperando il rapporto con l'anima gemella. Sarà un buon periodo, ma attenzione a non correre troppo. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura potrebbe mettere in discussione le vostre scelte.

Studiate bene la situazione prima di buttarvi in un nuovo progetto. Voto - 7️⃣

Toro: Venere in opposizione potrebbe rendere il rapporto con il partner stressante. La Luna vi darà una mano tra le giornate di mercoledì e giovedì, ma non sarete sempre in perfetta sintonia. Sul fronte professionale Mercurio in trigono vi permetterà di avere le idee chiare con i vostri progetti. Giove in congiunzione inoltre porterà un pizzico di fortuna. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale tutto sommato discreta. Il rapporto con il partner sarà affiatato, anche se nelle prime giornate della settimana potreste non essere a vostro agio a causa della Luna opposta. Nel lavoro faticherete ancora a raggiungere buoni risultati nonostante Mercurio non sia più negativo.

Avrete bisogno di trovare nuovi progetti su cui scommettere per rilanciarvi. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana altalenante dal punto di vista professionale. Mercurio in opposizione potrebbe causare qualche imprevisto. I vostri progetti andranno comunque avanti, ma potrebbero esserci dei ritardi nella vostra tabella di marcia.

Sul fronte amoroso Venere in trigono alimenterà il vostro rapporto. Anche in famiglia sarete più socievoli e affiatati, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Leone: vivrete una settimana dalle due facce. Se da una parte il lavoro vi permetterà di raggiungere grandi soddisfazioni con la possibilità di ambire più in alto, in amore non si potrà dire lo stesso.

Venere sarà in quadratura dal segno dello Scorpione e non sarà affatto semplice entrare in sintonia con la persona che amate. Anche voi single non sarete così desiderosi di nuove avventure romantiche. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale equilibrata. Il rapporto con il partner sarà regolato da una magnifica Venere in sestile. Se siete single il periodo natalizio vi si addice molto per dare inizio a un nuovo legame. Per quanto riguarda il lavoro Marte sarà ancora in quadratura e potrebbe rallentare il progredire delle vostre mansioni. Fortunatamente Mercurio e Giove vi daranno una mano. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile. Anche se Venere non sarà più favorevole, avrete modo di vivere una relazione appagante.

Attenzione però tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà contraria. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe portare qualche imprevisto. Marte in sestile invece porterà buone energie per poter reagire alle tante faccende da portare a termine. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Il rapporto con l'anima gemella sarà garantito da una splendida Venere in congiunzione. Se siete single si aprirà per voi la possibilità di nuove storie d'amore. In ambito lavorativo Giove sarà ancora opposto, ma potrete contare su Mercurio in sestile per gestire in modo razionale le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una settimana abbastanza soddisfacente.

Con il partner ci sarà una buona intesa. Le prime giornate della settimana saranno davvero appaganti grazie alla Luna in congiunzione. In ambito lavorativo riuscirete a muovervi con una certa precisione e abilità, risultando sempre affidabili. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo riuscirete a essere più razionali sul posto di lavoro. Il vostro modo di fare vi permetterà di gestire le vostre mansioni in modo davvero accurato. In amore Venere sarà dalla vostra parte e lentamente potrete costruire un rapporto affiatato e romantico. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe rendere difficile il rapporto con il partner. Entrare in sintonia non sarà facile, se non nelle giornate di Luna favorevole.

In ogni caso meglio non avere grandi aspettative. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di Marte in sestile. Avrete energie a sufficienza per raggiungere interessanti obiettivi. Voto - 6️⃣

Pesci: vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate grazie a Venere in buon aspetto. Anche la Luna navigherà in buone posizioni, rendendo il vostro rapporto davvero interessante. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte. Avrete buone idee da sviluppare, ma con Marte in quadratura le energie non saranno sempre al top. Voto - 8️⃣