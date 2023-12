L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 dicembre 2023 è pronto a dare un senso, positivo o negativo che sia, ai prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano in questo contesto i segni della prima sestina zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere chi, tra i predetti simboli astrali avrà la meglio in questo inizio di dicembre? Lo scoprirete nel prosieguo; prima però è d'obbligo fare un ceno sui transiti della Luna nei segni.

Ebbene, parlando di transiti lunari, i prossimi sette giorni porteranno alcuni cambiamenti significativi.

Lunedì 4 dicembre alle ore 4:50, la Luna in Vergine segnerà l'inizio del tour settimanale. Successivamente, mercoledì 6 dicembre alle ore 17:34 osserveremo nel firmamento la diafana bellezza offerta dalla Luna in Bilancia. Infine, sabato 9 dicembre, la Luna in Scorpione completerà le tre tappe infrasettimanali.

Scopriamo l'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 dicembre con annessa la classifica a stelline e i voti in pagella, segno per segno.

Astrologia settimanale: Ariete, Toro, Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Ciao Ariete! Questa settimana la vostra stella brilla in modo entusiasmante! Siete pronti a vivere un periodo esplosivo, carico di energia e opportunità? Iniziamo in grande stile il 5 dicembre, un giorno che promette di essere un vero e proprio trampolino di lancio per voi.

Preparatevi a brillare come mai prima d'ora e a raggiungere risultati sorprendenti. E non è tutto: il 4, 6 e 7 dicembre saranno altrettanto straordinari, in cui potrete far valere tutto il vostro potenziale e conquistare il mondo con la vostra grinta. L'8 dicembre sarà un giorno da segnare sul calendario, perché avrete l'opportunità di fare un passo avanti verso il successo.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica. Il 9 dicembre invece potrebbe portare qualche problema: la vostra determinazione incrollabile permetterà di supere il tutto senza problemi. Infine, il 10 dicembre giornata decisamente poco positiva. Cercate di fare in modo di non arrendervi: pronti a brillare come delle vere stelle?

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno martedì 5 dicembre;

martedì 5 dicembre; ★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★★ venerdì 8 dicembre;

★★★ sabato 9 dicembre;

★★ domenica 10 dicembre.

♉ Toro: voto 7. Ciao Toro! Si prospetta una fase abbastanza lineare! Pronti per un'esperienza cosmica interessante? Preparatevi a vivere il giorno migliore della settimana il 7 dicembre, quando potrete dimostrare tutto il vostro valore e raggiungere traguardi straordinari. Ma non è finita qui! L'8 e il 10 dicembre saranno giorni spettacolari: potrete godere di un'energia positiva a tutto tondo con le vostre aspettative. Non lasciatevi sfuggire il fascino del 6 e del 9 dicembre, giorni che vi offriranno l'opportunità di fare progressi significativi verso alcuni obiettivi.

Anche se in misura leggermente inferiore, saranno comunque giornate da sfruttare al massimo. Il 5 dicembre sarà una giornata che richiederà un po' più di impegno da parte vostra, ma non temete! La vostra determinazione vi guiderà verso il successo. Mentre il 4 dicembre potrebbe portare un po' di stanchezza o mancanza di motivazione, ma non lasciatevi abbattere: mantenete salda la fiducia nelle vostre straordinarie capacità!

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno giovedì 7 dicembre;

giovedì 7 dicembre; ★★★★★ venerdì 8 e domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 e sabato 9;

★★★ martedì 5 dicembre;

★★ lunedì 4 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. Ciao Gemelli! I sette giorni che stanno per arrivare saranno nella media positività.

Siete pronti a vivere un'avventura amorosa oppure un'opportunità? Certamente farete "il botto" l'8 dicembre, un giorno che promette di essere il punto culminante della vostra settimana. Preparatevi a vivere momenti straordinari e a cogliere le occasioni che si presenteranno. Ma non è tutto, perché il 7 e il 9 dicembre saranno altrettanto favolosi, in cui potrete mettere in mostra il vostro fascino e la vostra versatilità. Il 4 e il 10 dicembre altresì, saranno giorni speciali in cui potrete sperimentare una maggiore armonia con voi stessi e con gli altri. Approfittatene per dedicare del tempo alla cura personale oppure per coltivare relazioni significative. Il 6 dicembre potrebbe portare qualche sfida, ma con la vostra intelligenza e flessibilità, sarete in grado di superarle senza problemi.

Mentre il 5 dicembre potrebbe essere un giorno di stallo: potreste fare importanti scoperte su voi stessi. In questa settimana piena di avventure e scoperte, siete pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno? Mantenete sempre aperta la vostra mente e sfruttate al massimo le vostre doti comunicative e creative.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno venerdì 8 novembre;

venerdì 8 novembre; ★★★★★ giovedì 7 e sabato 9;

★★★★ lunedì 4 e domenica 10;

★★★ mercoledì 6 dicembre;

★★ martedì 5 dicembre.

Previsioni zodiacali della settimana: Cancro, Leone, Vergine

♋ Cancro: voto 7. Ciao Cancro! I prossimi sette giorni il cielo astrale brillerà abbastanza. Vogliosi di vivere una settimana ricca di emozioni e opportunità?

Diciamo subito che il 10 dicembre sarà una giornata "alla grande" che promette di essere il punto culminante dell'intero periodo. Preparatevi a godere momenti speciali e magari anche a sperimentare una maggiore curiosità nelle cose nuove della vita. Ma non è tutto, perché l'8 e il 9 dicembre saranno altrettanto giorni favolosi, in cui potrete nutrire le vostre relazioni interpersonali e affettive riuscendo a gustare attimi di tranquilla serenità generale. Il 6 e il 7 dicembre saranno giorni in cui potrete mettere in mostra la vostra sensibilità e buona intuizione. Approfittatene per ascoltare il vostro cuore e seguire la vostra voce interiore. Infine, il 4 dicembre potrebbe portare qualche incombenza inattesa: la vostra determinazione e la grande pazienza darà modo di superare ogni cosa senza problemi.

Il 5 dicembre potrebbe essere un giorno abbastanza stressante da vivere. Scegliete di non fare assolutamente nulla, state fermi e buoni, in attesa che il periodo "no" voli via. Sfruttate il tempo libero per crescere e sviluppare una maggiore consapevolezza di voi stessi. Mantenete ovviamente sempre aperto il cuore, sfruttando al massimo qualsiasi indizio di positività.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno domenica 10 dicembre;

domenica 10 dicembre; ★★★★★ venerdì 8 e sabato 9;

★★★★ mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★ lunedì 4 dicembre;

★★ martedì 5 dicembre.

♌ Leone: voto 6. Ciao Leone! In questo periodo il vostro firmamento non luccica più di tanto, purtroppo. Vivere una settimana dinamica e piena di opportunità potrebbe essere un sogno e alla fine rimanere tale.

Il 9 e il 10 dicembre saranno giorni a massima positività: brillerete, mostrando il vostro vero potenziale. Cercate di mettere in mostra le vostre migliori abilità, giusto per ottenere risultati soddisfacenti. Ma non è tutto, perché il 4, 5 e 6 dicembre saranno sufficientemente favorevoli e vi daranno la possibilità di sfruttare al massimo la vostra creatività. L'8 dicembre potrebbe nascere sotto l'egida di un rilevante sottotono: coraggio, siete in grado di superare senza problemi il periodo. Mentre il 7 dicembre potrebbe richiedere un po' di pazienza e adattamento, ma con la vostra grinta riuscirete a superare qualsiasi intoppo. In questa settimana di alti e bassi potrebbe maturare anche una piccola opportunità: siete pronti a cogliere le sfide che si presenteranno?

Mantenete sempre alta la fiducia in voi stessi e sfruttate al massimo le doti di leadership e creatività innate che possedete. Che la fortuna vi accompagni!

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ sabato 9 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6;

★★★ venerdì 8 dicembre;

★★ giovedì 7 dicembre.

♍ Vergine: voto 8. Ciao Vergine! Questa settimana il vostro segno entrerà di diritto nella ristretta cerchia dei migliori del periodo. Pronti a vivere una settimana straordinaria, ricca di buone nuove e novità? Inizierete il periodo con il botto: il 4 dicembre la Luna si troverà nel vostro segno. Sarà il momento perfetto per mettere in atto i vostri piani amorosi. Ma non è tutto, perché il 5, 6 e 7 dicembre saranno altrettanto favolosi e potrete sfruttare al massimo la vostra razionalità e precisione.

L'8 di dicembre sarà il periodo migliore in cui poter ottenere risultati certamente straordinari. Approfittatene per dare il meglio di voi nelle cose che più sapete fare. Mentre il 9 dicembre potrebbe servire un po' di pazienza: adattatevi, mettendo in pratica una buona organizzazione e tanta auto-disciplina: solo così riuscirete a superare qualsiasi problema. Il 10 dicembre è previsto negativo: godetevi un po' di relax e una sana riflessione. Sfruttate il momento per prendervi cura di voi stessi e ricaricare le energie.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno lunedì 4 dicembre (Luna nel segno);

lunedì 4 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7;

★★★★ venerdì 8 dicembre;

★★★ sabato 9 dicembre;

★★ domenica 10 dicembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo settimanale del 4-10 dicembre.