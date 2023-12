L'oroscopo dell'amore di martedì 2 gennaio 2024 prevede che ci sarà passione per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre per il Sagittario sarà nostalgico.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore con la relativa classifica giornaliera.

L'oroscopo dell'amore: Ariete gentile

1° Leone: l'atmosfera molto romantica di questa giornata può portare la vostra relazione amorosa verso ulteriori step positivi. Saprete come realizzare un sogno del partner e ci sarà una bella identità di vedute.

2° Pesci: l'oroscopo annuncia ore di passione con il partner.

La famiglia può essere fonte di grandi soddisfazioni e di una scoperta eccezionale che può farvi sentire orgogliosi. Gli incontri possono essere proficui.

3° Ariete: abbiate gentilezza per il prossimo e cercate di fare nuove amicizie, magari scoprirete pure un nuovo amore, se siete single. Se avete un partner invece la vostra storia d'amore andrà a gonfie vele: non sapreste cosa chiedere di più in questo momento.

4° Capricorno: sarete spigliati e vivaci, in grado di soddisfare ogni esigenza del partner. Nella famiglia vi ritaglierete un ruolo fondamentale che può mettervi al centro dell'attenzione.

Scorpione tranquillo

5° Toro: i sentimenti saranno in primissimo piano. Farete degli sforzi per realizzare una sorpresa che farà molto piacere alla persona amata.

La condivisione in famiglia vi renderà molto felici.

6° Vergine: rafforzate il vostro amore con la persona amata in modo spontaneo e sincero. Valutare inoltre una riappacificazione con qualche amico che non vedete da tempo e con cui vi erano stati dei dissapori in passato.

7° Sagittario: l'ambito sentimentale può essere nostalgico.

Forse qualcuno che non vedete da molto tempo può tornare a farsi vivo e aprire a una rinnovata amicizia. Avrete degli stimoli positivi dalla famiglia e anche da chiunque vi sia attorno.

8° Scorpione: raggiungerete una bella sensazione di pace e tranquillità, sia che siate single che abbiate una relazione. Non ci sarà nulla di meglio che trascorrere del tempo con la famiglia, mentre dovrete fare selezioni più accurate con le amicizie.

Gemelli diffidente

9° Gemelli: avrete molta diffidenza nei confronti della famiglia. Probabilmente con il partner riuscirete a rapportarvi in un modo disteso, ma sarà molto difficile lasciarsi veramente andare.

10° Bilancia: la famiglia sarà il perno su cui ruoterà la vostra giornata di martedì. Ma anche le vicende degli amici vi staranno particolarmente a cuore. Viceversa avrete poco tempo e voglia per pensare all'amore.

11° Cancro: forse avrete il cuore spezzato per una storia finita, comunque anche da single siete in grado di occuparvi perfettamente di voi stessi. Per chi ha una relazione da tempo sarà una giornata di routine.

12° Acquario: questa giornata sarà dedicata interamente ai vostri passatempi. Avrete molto da fare per voi stessi e potreste anche dimenticare un appuntamento che fino a poco tempo fa sarebbe stato per voi particolarmente importante.