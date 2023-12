L'Oroscopo di Capodanno 2024 è pronto a svelare la classifica e le previsioni zodiacali del 1° gennaio 2024. In primissimo piano la giornata di partenza della settimana, nonché del nuovo anno. Allora, curiosi di mettere in evidenza quali saranno i segni fortunati in questo capodanno? Il 2024 inizierà nel migliore dei modi per i nati sotto il segno del Toro.

Iniziamo a togliere il velo alla prima parte dell'oroscopo di lunedì 1° gennaio 2024, consultando il responso delle stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Capodanno 2024, previsioni zodiacali da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. La sfera sentimentale procede splendidamente e i legami affettivi con la famiglia promettono di essere positivi. Venere sarà dalla vostra parte, contribuendo a portare serenità nelle relazioni di coppia e in quelle in fase di sviluppo. Se siete single, potreste sentire il desiderio di introdurre un tocco di fantasia nella routine quotidiana. Se c'è qualcuno che vi interessa e su cui desiderate far scoccare la scintilla dell'amore, cercate di passare del tempo insieme. Sul fronte lavorativo, in arrivo un nuovo anno pieno di energia e determinazione, pronta a superare qualsiasi ostacolo. Questa determinazione vi farà guadagnare il rispetto dei colleghi.

Cruciale il saper mantenere un certo equilibrio tra lavoro e benessere personale.

Toro: 'top del giorno'. Venere sarà la vostra alleata in questo primo giorno del mese e dell'anno, promettendovi una giornata ricca di soddisfazioni nella sfera sentimentale. Approfittate appieno delle emozioni che si presenteranno, poiché ce ne saranno molte per tutti.

La giornata inizierà così, in modo tranquillo e si svilupperà sotto il segno di una profonda complicità con il partner, facendovi sentire pienamente amati e compresi. Per i single, le stelle indicano possibili novità nel campo sentimentale, soprattutto per coloro che si sentono soli, poiché nuovi incontri potrebbero bussare alla porta e queste nuove conoscenze potrebbero evolversi in relazioni solide e significative.

Nel contesto lavorativo, presto affronterete gli imprevisti con determinazione e autostima, riuscendo a gestirli senza difficoltà.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 1° gennaio fa presagire un Capodanno 2024 in cui sarete davvero sulla cresta dell'onda! Sarà davvero così? Si spera: intanto molti del segno passeranno una giornata serena e in allegria, arricchita da belle emozioni che potranno condividere con il partner. Le stelle continueranno a regalarvi tante sensazioni e una grande dose di passione in questo primo lunedì del nuovo anno, e vi permetterà di vivere momenti intensi insieme a famigliari, amici, persone stimate. Per i single, il mondo dei sentimenti sarà florido e le circostanze si presteranno facilmente a incontri romantici, a nuove attrazioni e a scintille che faranno battere il cuore in modo inaspettato.

Vi sentirete pieni di energia sul piano fisico, il che contribuirà a mantenervi particolarmente equilibrati. L'intraprendenza vi guiderà verso il raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Oroscopo 1° gennaio, le stelle da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata poco allettante in arrivo. Avrete la giusta energia per affrontare la giornata, nonostante possano presentarsi alcune spiacevoli sorprese all'interno della coppia. C'è un vecchio detto che recita 'chi troppo vuole nulla stringe', pertanto cercate di apprezzare ciò che avete nella relazione e di riflettere su come potrete contribuire al benessere reciproco per mantenere serenità nella coppia. Per i single, dedicate una giornata intera all'autocura e al benessere.

Iniziate con una sessione rilassante, concedetevi una piacevole spa casalinga con candele profumate e musica tranquilla. Una lettura avvincente e una tisana potrebbero aiutarvi a ritrovare l'equilibrio e a ridurre lo stress accumulato. Coloro che hanno maggiori responsabilità sul lavoro, nei prossimi giorni dovranno gestire al meglio un progetto coinvolgente che richiederà la collaborazione di altri colleghi.

Leone: ★★★★. Nella coppia, l'armonia sarà presente, ma potrebbe essere ulteriormente arricchita organizzando una cenetta preparata con amore o proponendo attività che spezzino la routine. Questi gesti potranno infatti, contribuire a rendere la vita insieme ancora più serena. Le stelle promettono grande ottimismo, entusiasmo e una maggiore disponibilità verso il partner, regalandovi un tocco di novità alla routine quotidiana.

Per i single, l'allineamento planetario favorirà la comunicazione in quasi tutti gli aspetti della vita. La chiave sarà comprendere il concetto di felicità con gli amici; se riuscirete a farlo, sarete già sulla strada giusta, anche senza necessariamente essere compresi dagli altri. Questo periodo vi offrirà l'opportunità di esprimere la creatività e di interagire con successo con gli altri, soprattutto sul fronte lavorativo, convincendo gli interlocutori a darvi fiducia e libertà decisionale.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di Capodanno, prevede un ottimo inizio per questo 2024. Per quanto riguarda la relazione di coppia, la giornata di lunedì si preannuncia avvolta da un'atmosfera appassionata, tanto intensa da farvi quasi mancare il respiro!

Questo primo giorno del mese sarà favorevole e anche piacevole, non avrete nulla di cui dovervi preoccupare; piuttosto, cercate di godervi le emozioni che verranno. Per i single, questa nuova giornata offrirà l'opportunità di incontri interessanti. Dipenderà principalmente da voi, amico del segno: le stelle saranno infatti dalla vostra parte per darvi una mano a superare la solitudine, quindi armatevi di coraggio e preparatevi ad agire. L'esperienza accumulata quest'anno sul lavoro rappresenta un patrimonio prezioso da sfruttare: queste competenze saranno le credenziali principali per ottenere il meglio dal nuovo anno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo di Capodanno 2024.