L'oroscopo della fortuna del weekend 9 e 10 dicembre 2023 vede il segno della Vergine in testa alla classifica, seguito dal Leone. L'Ariete sarà molto collaborativo.

L'oroscopo fortunato, segno per segno: Leone apprezzato

1° Vergine: questo weekend le ricompense sul piano professionale saranno eccellenti. Raggiungerete degli obiettivi molto ambiti dalla stragrande maggioranza delle persone, ma al tempo stesso avrete anche del tempo per voi e per ricaricare le batterie.

2° Leone: sarete apprezzati sotto molti punti di vista sul piano professionale e avrete a che fare con situazioni progettuali senza precedenti.

Avrete molta più fiducia nelle vostre capacità di autogestione e cooperazione con la squadra di lavoro.

3° Sagittario: avete molti assi nella manica se avrete in ballo un piano progettuale in fase di lavorazione. Sentirete l'esigenza di sviluppare un progetto molto più ambizioso per mettere alla prova sia voi stessi che la fortuna.

4° Acquario: avrete la necessità di cercare nuove prospettive di impiego e di collaborazione con l'ambiente lavorativo. Avrete dei rallentamenti sul lavoro che però saranno compensati da guadagni molto remunerativi, che potrebbero essere determinanti per alcune decisioni.

Squadra al top per Toro

5° Toro: avvierete una squadra forte che saprà come venire incontro alle vostre idee e alla vostra creatività.

Avrete a cuore sia i vostri interessi che quelli degli altri, dimostrando di tenere molto ai colleghi e di volerli anche per sviluppare nuovi progetti. Belle energie, la fortuna decollerà.

6° Ariete: darete molto ai vostri colleghi grazie alle vostre competenze e alla voglia di collaborazione, la quale sarà sempre più dinamica e ricca di dettagliati consigli.

Sarete un punto di riferimento per chi è ancora alle prime armi.

7° Gemelli: sentirete nell'ambiente di lavoro una atmosfera che rasenterà la serenità. Avrete qualche piccola sfida da affrontare, ma sarete in grado di superare ogni situazione spinosa in questo weekend particolare, anche se queste situazioni potrebbero togliere tempo ai vostri passatempi.

8° Capricorno: non ci saranno persone su cui potrete contare sulle questioni legate all'ambito economico. Dovrete cercare di rilassarvi e pensare a qualche mossa astuta che potrebbe servirvi sul posto di lavoro per non cedere allo stress.

Cancro stressato

9° Cancro: sarete stanchi e stressati in questo fine settimana, ma questo umore non avrà la meglio di fronte a quella intraprendenza tipica che utilizzerete nel corso di questo fine settimana. Ora come ora sarete in grado di superare molte sfide prima di riposarvi a dovere.

10° Pesci: sarete un po' stanchi e anche delusi da qualche risultato recente, ma allo stesso tempo andrete avanti a testa alta e affronterete le sfide con le vostre forze residue.

Scoprirete anche alcune questioni di notevole importanza che in futuro potrebbero farvi anche molto comodo.

11° Bilancia: dovrete evitare di spendere, soprattutto se state pensando di fare qualcosa di speciale per le festività natalizie. Fare qualche sacrificio in questo momento vi aiuterà anche a concentrarvi di più sul lavoro, dato che questa sta calando ultimamente.

12° Scorpione: sentirvi un po' chiusi nell'interazione con i colleghi non vi aiuterà a lavorare bene e in armonia. Il vostro senso del dovere in questo periodo sta lentamente cercando di andare in vacanza prima di voi. Purtroppo non è ancora ora.