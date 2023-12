L'oroscopo del weekend 9 e 10 dicembre 2023 inerente all'amore vedrà il Gemelli in testa alla classifica grazie a desideri esauditi, mentre per l'Acquario ci saranno degli incontri decisamente interessanti.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Toro sereno

1° Gemelli: questo fine settimana sarà denso di aspettativa e di desideri che finalmente dopo tanto tempo troveranno una loro concretizzazione, soprattutto sul piano amoroso. Avrete una sorpresa che non soltanto porterà al passo successivo la vostra storia, ma darà anche una impronta emozionale indelebile nel vostro cuore.

2° Acquario: farete molti incontri interessanti che vi scalderanno il cuore e potrebbero anche farvi incontrare con molta più semplicità la cosiddetta anima gemella. Vedrete riaffiorare qualche amicizia importante dal passato che vorreste riprendere.

3° Bilancia: finalmente si apriranno delle prospettive amorose con il partner che potrebbero avviare una fase di dialogo molto più costruttiva. Riceverete qualche sorpresa dalla famiglia che a lungo andare potrebbe darvi sempre più emozioni.

4° Toro: la comunicazione nella vostra storia d'amore si farà sempre più costruttiva e intensa, rivitalizzando sia la vostra interazione quotidiana sia quella che avrete a disposizione per eventuali progetti sul piano familiare.

La serenità sarà parte integrante delle vostre giornate.

Cancro vivace

5° Scorpione: secondo quanto riportato dall'Oroscopo del weekend anche in amore comincerete a respirare aria di festa e di allegria. Saprete come ravvivare l'ambito di coppia in modo molto allegro e giocoso rispetto alle volte precedenti, dando anche un tocco di elasticità nei rapporti familiari.

6° Cancro: l'ambito familiare sarà ampiamente vivace e alla portata di tutti. Avrete a disposizione l'ascolto di qualche familiare circa una decisione da prendere, e ciò che riceverete sarà qualcosa di estremamente saggio.

7° Ariete: avrete voglia di equilibrare la vita amorosa con quella solitaria, riprendendovi tutto il tempo che avete cercato nel corso di queste giornate.

Gli impegni familiari infatti potrebbero attenuarsi, ma allo stesso tempo si accentueranno i conflitti, molto probabilmente con i figli.

8° Capricorno: avrete un equilibrio familiare alquanto precario. In amore invece ci saranno dei bellissimi momenti di tenerezza e di condivisione che potrebbero anche far nascere qualcosa sempre più profondo e sincero, in grado di evitare conflitti e di rivitalizzare la vostra vita di coppia.

Valorizzazioni per Sagittario

9° Vergine: avrete l'abitudine di stare in famiglia e di non avere molti rapporti con l'esterno. Le riunioni con qualche amicizia non sempre saranno serene, anzi, forse si instaureranno delle diatribe che però saranno prolungate a lungo termine.

Secondo l'oroscopo darete il massimo in qualche impegno personale.

10° Sagittario: sentirete l'esigenza di valorizzare voi stessi e di mettere il vostro benessere in prima posizione. A vostra disposizione ci sarà tutto il tempo di cui necessiterete per poter rilassarvi e non pensare sempre troppo agli impegni familiari. Il weekend potrebbe procedere liscio come l'olio in amore.

11° Pesci: subentreranno delle discussioni e delle incomprensioni abbastanza forti con il partner che potrebbero portarvi a una decisione di separazione irreversibile. Al momento il senso di libertà per voi sarà come respirare aria pulita. L'esigenza di coccolarvi da soli verrà prima di ogni cosa.

12° Leone: avrete un atteggiamento molto remissivo e decisamente taciturno, di conseguenza anche nei rapporti familiari non ci saranno interazioni. L'ambito di coppia sarà completamente messo da parte.