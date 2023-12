L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 dicembre è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In evidenza i simboli dello zodiaco messi a confronto con la classifica a stelline e le pagelle, oltre ovviamente alle immancabili previsioni astrologiche. Ad essere testati in esclusiva in questa sede sono Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 11 a domenica 17 dicembre e, nel contempo, svelare la classifica della settimana con i voti segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana sarà di normale amministrazione per voi. Potrebbe esserci un leggero senso di apatia giovedì e venerdì, il che non sarà affatto congeniale alla vostra natura e può rendere le due giornate meno brillanti. Accettate questo breve momento di stanchezza e prendetevi del tempo per riposarvi. Cercate la compagnia di persone con cui siete in sintonia e con cui potete condividere i vostri interessi. Nel lavoro, concentratevi su risultati concreti e fate gli interventi necessari in base alle circostanze e alle persone con cui avete a che fare. In amore, per proteggere sentimenti che potrebbero ancora non essere chiari nemmeno a voi stessi, potreste fare un passo indietro strategico.

Le stelle indicano che potrete riposarvi e godervi al meglio eventuali scampoli di ferie o permessi retribuiti, se li avete, altrimenti puntate sul prossimo weekend per dedicarvi al relax.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 11, martedì 12;

★★★★ mercoledì 13, sabato 16, domenica 17;

★★★ venerdì 15 dicembre;

★★ giovedì 14 dicembre 2023.

♏ Scorpione: voto 6.

La situazione generale secondo l'Oroscopo della settimana prevede che le stelle vi aiuteranno a ritrovare una discreta sintonia con il partner e forse anche una forma di armonia con i familiari. Vivrete una settimana, tutto sommato, abbastanza positiva con un sorriso e una parola gentile da dispensare a tutti. Potreste sentire un leggero tumulto nel cuore e nei sensi, forse a causa di un intenso bisogno d'amore o di dolci attenzioni.

Se siete single, il vostro desiderio principale sarà uscire con gli amici. Avete bisogno di ridere, scherzare e confidarvi con le persone che vi conoscono meglio al mondo. In questi giorni avrete idee molto chiare sul da farsi e ottime intuizioni. Questo vi permetterà di cogliere al volo interessanti opportunità, nel caso se ne presentino. Potreste essere attratti dal fascino di qualcuno che presto entrerà nella vostra vita. Nel lavoro, è il momento di approfondire e migliorare le vostre competenze.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ venerdì 15, sabato 16;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14, domenica 17;

★★★ mercoledì 13 dicembre;

★★ martedì 12 dicembre 2023.

♐ Sagittario: voto 8.

L'influenza positiva della Luna, proprio questo lunedì in entrata nel vostro segno, vi riempirà di entusiasmo. Questo può senz'altro essere un ottimo presupposto per vivere una settimana fortunata, piena di possibilità. Approfittatene al massimo, specialmente se aveste bisogno di guadagnare il perdono del partner per qualche piccolo errore commesso. Tuttavia, nel mondo del lavoro, potreste trovarvi impegnati su più fronti, rischiando di trascurare alcune importanti responsabilità. Ricordate dare spazio alle attività prioritarie, cercando di gestire al meglio il tempo. Per quanto riguarda l'amore, alcune nuove relazioni inizieranno sotto auspici favorevoli, anche se possono richiedere impegno.

Saranno storie emozionanti, ma potrebbero presentare qualche incognita. Nel frattempo, dedicate un po' di tempo extra alla cura del fisico. Prendetevi cura di voi: non solo migliorerete l'aspetto, ma risolleverete anche l'umore.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

lunedì 11 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14;

★★★★ venerdì 15 dicembre;

★★★ sabato 16 dicembre;

★★ domenica 17 dicembre 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Ottima settimana tutta all'insegna della Luna. La musa dei poeti risveglierà il vostro lato più creativo e fantasioso, offrendo l'opportunità di vivere un periodo emozionante.

Può essere un'occasione perfetta per rafforzare l'intesa sentimentale e fisica con il partner, sia che siate in una relazione stabile o con rapporto appena iniziato. Se siete single, i prossimi sette giorni si prospettano densi di soddisfazioni: ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Potreste avere voglia di socializzare e trovare nuovi interessi che vi regalino un insolito piacere. Sarete al centro dell'attenzione, la vita sociale toccherà punte molto alte. Nel lavoro, il periodo sarà all'insegna dell'ambizione. Serve forza e determinazione. Avrete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo: potreste fare grandi progressi nella carriera professionale. Siate pronti a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

mercoledì 13 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 14, venerdì 15, domenica 17;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, sabato 16.

♒ Acquario: voto 8. Vi attende il supporto di una eccellente Luna nel segno. Sarete così carismatici da coinvolgere con la vostra simpatia persone provenienti da diversi contesti sociali. Grandi novità, tutte positive, arriveranno nella vostra vita. Finalmente, una questione complicata si risolverà e potrete concedervi qualche piacere fuori dall'ordinario. Non perdete tempo nell'organizzazione di ogni minimo dettaglio. Decidete la meta, preparate la valigia e partite! Nel lavoro, vi renderete conto che la solita attività apparirà sotto una nuova luce, priva di fronzoli e complicazioni.

Questo migliorerà notevolmente la situazione professionale. Per quanto riguarda l'amore, alcune delle persone attualmente frequentate potrebbero insospettire il vostro partner. Un riguardo speciale allo stato fisico: se guardandovi allo specchio non siete soddisfatti dell'immagine che riflette, prendete il controllo della situazione! Rinnovate il look e ritrovate fiducia in voi stessi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

venerdì 15 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 14, sabato 16, domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 dicembre;

★★★ martedì 12 dicembre;

★★ lunedì 11 dicembre 2023.

♓ Pesci: voto 9. Una Luna luminosa renderà i sette giorni in programma più sereni e tranquilli, portando una sensazione di calma e stabilità.

La vita di coppia scorrerà in modo naturale e prevedibile, come molti di voi preferiscono. Le problematiche che possono influenzare il vostro rapporto saranno completamente minimizzate in questa settimana. Durante il weekend, poi, un'atmosfera magica avvolgerà i vostri desideri, grazie alle stelle capaci di donare una straordinaria voglia d'amore. Vi avvicinerete alle persone amate con un ascolto e una dedizione davvero rari. Se siete single, le attuali influenze planetarie vi permetteranno di entrare in profonda empatia con gli altri. La vostra grande sensibilità e un intuito sorprendente vi aiuteranno a relazionarvi con una persona che avete da poco conosciuto o che sta suscitando grande curiosità.

Nel lavoro, darete il massimo di voi stessi. Espanderete il vostro raggio d'azione, e vi sarà facile avviare nuovi affari redditizi.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: