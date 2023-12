L'oroscopo di venerdì 8 dicembre ha in serbo tante novità ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. Questo giorno di festa sarà accompagnato da situazioni memorabili e da altre meno entusiasmanti. In particolare la Vergine sarà molto creativa, mentre l'Acquario non potrà fare a meno delle persone care. I Pesci festeggeranno in grande stile e i Gemelli assumeranno un atteggiamento serio.

Oroscopo del giorno 8 dicembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non avrete molta voglia di dedicarvi alle decorazioni.

Preferirete trascorrere la giornata in cucina. Sarà un modo alternativo per dedicarvi agli altri e per sviluppare la vostra creatività.

Toro: il partner sarà lieto di trascorrere questa giornata con voi. Il rapporto di coppia avrà un peso non indifferente. Cercherete di rendere l'atmosfera romantica e di enfatizzare l'amore che vi lega.

Gemelli: sarai molto serio. Prendete nel cuore le vostre responsabilità e non vi sottrarrete agli impegni presi. Questo vi farà onore, anche se il livello di stress potrebbe aumentare notevolmente.

Cancro: il rapporto con il partner sarà molto altalenante. Purtroppo, non riuscite a ritrovare la serenità. La famiglia proverà a stemperare la tensione, ma i risultati saranno davvero discutibili.

Leone: non avrete alcuna voglia di festeggiare. Continuate a svolgere le vostre attività quotidiane, senza prendervi alcuna pausa. Il lavoro non smetterà di avere la priorità, neanche in un giorno di festa.

Vergine: l'affetto della famiglia sarà indispensabile per voi. Cercate di eliminare le vecchie divergenze per lasciare spazio a un clima gioioso e ricco di affetto.

Il supporto degli amici non mancherà.

Previsioni astrologiche dell'8 dicembre dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: userete questa giornata per trascorrere del tempo in compagnia della vostra famiglia. Adulti e bambini ne saranno entusiasti. Vi rilasserete e gusterete dei pasti deliziosi. Non sarà facile tornare alla normalità.

Scorpione: deciderete di non seguire il cuore.

Preferirete ragionare con la testa e non con i sentimenti. Prendi le distanze da qualsiasi relazione romantica e andrai dritto per la tua strada.

Sagittario: le interazioni con gli altri saranno equilibrate. Non avrete paura di compiere la prima mossa. Al contrario, sarete aperti al dialogo e desiderosi di conoscere maggiormente i vostri interlocutori.

Capricorno: ci saranno delle incomprensioni con il partner. Vorreste risolvere la cosa, ma non vi lascerà il tempo di esprimere il vostro punto di vista. Sarà difficile ritrovare la serenità.

Acquario: costruirete un rapporto stabile con le persone care. Non avrete difficoltà in questo anche se non tutti saranno disposti a collaborare. La vostra allegria coinvolgerà anche la famiglia.

Pesci: festeggerete in grande stile. Configura la noia attraverso decorazioni colorate e conversazioni animate. Vi immergerete completamente in questo clima festoso, scaricando lo stress in eccesso.