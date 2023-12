L'oroscopo del weekend che va dal 9 al 10 dicembre prevede uno Scorpione al top in amore grazie alla Luna e Venere nel segno, mentre Cancro sarà fiero degli obiettivi raggiunti al lavoro. Leone potrebbe provare un po’ d'invidia nei confronti di amici o familiari, mentre Sagittario potrebbe ricevere interessanti occasioni professionali.

Oroscopo weekend 9-10 dicembre segno per segno

Ariete: il vostro fine settimana sarà abbastanza soddisfacente in amore. Ci penserà un bel Sole in trigono a illuminare la vostra relazione di coppia. Se siete single sarete pervasi da un certo ottimismo.

In ambito lavorativo prenderete seriamente i vostri progetti grazie a Marte in buon aspetto, limando al meglio ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Toro: periodo cupo in amore a causa della Luna e di Venere in opposizione. Questo cielo non vi darà molte alternative per la vostra relazione di coppia, tant'è che potreste fare importanti valutazioni. Sul fronte professionale Mercurio porterà idee interessanti. Avrete inoltre un po’ di energie in più da spendere per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: avrete qualche idea in più su cui scommettere. Questo weekend sarà importante per capire quale direzione prendere con i vostri progetti. Ora che Mercurio non sarà più opposto avrete la mente più libera e agile.

In amore questo cielo non sarà particolarmente influente. Il vostro rapporto sarà stabile, ma non dovrete dare per scontata la presenza della persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: ottimo fine settimana sul fronte amoroso. Luna e Venere vi permetteranno di essere più morbidi e affiatati nei confronti del partner, recuperando terreno nel tentativo di vivere una relazione migliore.

Sul fronte professionale sarete fieri degli obiettivi raggiunti al lavoro. Considerato Mercurio opposto dovrete sapervi addentrare in nuove mansioni da gestire. Attenzione a come vi muoverete. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale difficile. In amore avrete Luna e Venere in opposizione, e potreste provare invidia o gelosia nei confronti del partner o di un amico.

Il lavoro procederà tutto sommato bene. Marte porterà energie, ma senza i consigli di Mercurio potreste andare un po’ alla cieca. Voto - 6️⃣

Vergine: con Mercurio in trigono dal segno del Capricorno i vostri progetti procederanno senza particolari intoppi. Questo weekend potrebbe rivelarsi produttivo e soddisfacente. In amore Luna e Venere in sestile porteranno maturità e buoni sentimenti, utili per costruire un legame affiatato soprattutto in questo periodo di feste. Voto - 9️⃣

Bilancia: iniziare nuovi progetti professionali con Mercurio in quadratura potrebbe non essere così semplice. Alcune idee potrebbero non essere così proficue come pensavate, meglio rivedere la vostra strategia. In amore il rapporto con il partner sarà piacevole e affiatato.

I suoi consigli si riveleranno davvero preziosi per voi e il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Scorpione: in ambito amoroso potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere per godere di una relazione eccellente, soprattutto voi nati nella prima decade. Perfetto anche il settore professionale, grazie in particolare a Mercurio in trigono che porterà grandi soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Sagittario: potreste ricevere interessanti occasioni professionali nel prossimo periodo. Avete fatto un buon lavoro nelle ultime settimane e potrebbe essere il momento di buttarsi in nuovi interessanti progetti. Sul fronte amoroso la relazione di coppia sarà stabile e appagante. Un bel Sole in congiunzione porterà un certo ottimismo all'interno del vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vede un forte Mercurio approdare nel vostro segno zodiacale. Sul fronte professionale alcune idee potrebbero rivelarsi interessanti per i vostri progetti, permettendovi di distinguervi dagli altri. In amore vi sentirete più romantici e affiatati con la persona che amate grazie alla Luna e Venere in sestile, recuperando lentamente il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che non sarà così chiara considerato che Luna e Venere si troveranno entrambi in quadratura. Avrete bisogno di ritrovare la direzione più giusta per il vostro rapporto. Sul fronte professionale Marte in sestile porterà buone energie che dovrete saper sfruttare per gestire bene i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un weekend pieno d'amore. Potrete contare sulla Luna e su Venere in trigono per godere di una relazione affiatata. Anche voi single sarete più attivi in amore e desiderosi di scoprire o approfondire nuovi legami. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo avrà molto da offrirvi, e con stelle come Mercurio, Giove e Saturno in buon aspetto potrete ambire in alto. Voto - 8️⃣