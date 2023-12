L'oroscopo di domenica 31 dicembre è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. La quotidianità subirà le influenze dei pianeti, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. Alcuni segni saranno più aperti al dialogo, mentre altri non vorranno ricevere alcun consiglio. Per esempio, il Toro sarà coraggioso, mentre l'Acquario apparirà un po' preoccupato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del giorno. È presente anche una classifica per offrire un quadro ancora più dettagliato.

La classifica del 31 dicembre secondo l'oroscopo quotidiano

Cancro (1° posto): finirete l'anno in bellezza. Vivrete una giornata ricca di festeggiamenti e di gioia. Sarete pronti a condividere ogni momento con le persone care, fino alla tanta attesa mezzanotte. Non ci sarà spazio per le lamentele.

Scorpione (2° posto): non proverete alcun imbarazzo. Parlerete dei vostri sentimenti con semplicità, sorprendendo le persone care. La famiglia e gli amici non potranno fare a meno di stare dalla vostra parte, ma anche il partner non si allontanerà da voi.

Toro (3° posto): sarete coraggiosi e determinati. Non vedrete l'ora di lasciarvi alle spalle il 2023. Dedicherete questa giornata alla lista dei buoni propositi.

Avrete tutta l'intenzione di portarli a termine. Sarà divertente condividere questo momento con gli amici.

Sagittario (4° posto): tenderete a non giudicare gli altri. Vi concentrerete su voi stessi e sugli ultimi istanti del 2023. Trascorrerete una serata in famiglia, senza eccessi di alcun tipo.

Acquario (5° posto): sarete un po' preoccupati per l'attuale situazione lavorativa.

Nonostante ciò, vi farete trascinare dalla gioia dei vostri amici. Cercherete di distrarvi e di mettere al primo posto la vostra felicità.

Leone (6° posto): apparirete un po' stanchi. Non avrete grandi progetti per questa giornata. Vorrete solo concludere l'anno in modo sereno. Gli auguri con gli amici saranno ricchi di affetto e di simpatia.

Ariete (7° posto): sarete un po' cagionevoli. Preferirete non avventurarvi in situazioni dubbiose. Rimarrete fedeli a voi stessi, evitando di scendere a compromessi e di farvi influenzare troppo dagli altri.

Pesci (8° posto): avvertirete la mancanza di un partner. Nonostante questo, cercherete di non rovinarvi la serata. Sarete attenti e partecipi, desiderosi di unirvi alla vostra famiglia. Verrete accolti con molto affetto.

Capricorno (9° posto): sarete piuttosto scontrosi con la persona amata. Non riuscirete a sopportare determinati atteggiamenti. Proverete a essere sinceri, ma la sua reazione non vi piacerà affatto.

Vergine (10° posto): la vostra creatività andrà incontro a una battuta d'arresto.

Avrete poche fonti di ispirazione e, per questo motivo, vi sembrerà di aver perso tutta la fantasia. In realtà dovrete solo cambiare qualcosa.

Gemelli (11° posto): non sarete l'anima della festa. Al contrario, rimarrete in disparte, ignorando tutto il resto. La famiglia e gli amici non vedranno di buon occhio questo atteggiamento. Potreste dare una cattiva impressione.

Bilancia (12° posto): per voi, questa giornata sarà come tutte le altre. Non avrete alcuna voglia di festeggiare. Preferirete trascorrere una serata tranquilla e in solitudine. Le parole degli amici non vi sproneranno affatto.