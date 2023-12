I tagli capelli di tendenza in questo inverno 2023-2024 sono la ponytail o lo chignon. Inoltre si possono applicare anche degli accessori: in questo caso si possono scegliere fermagli o cerchietti. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne, per scoprire attentamente le novità della stagione più fredda dell'anno.

Alcuni dettagli

I tagli capelli dei prossimi mesi possono personalizzati, per un risultato finale molto più originale. Gli hairstyle più gettonati sono stati visti sulle ultime passerelle di moda e anche sui vari social.

Alcune semplici scalature possono rinnovare completamente una chioma. Inoltre si possono aggiungere ciuffi o frange di tutte le versioni. I tagli capelli del passato sono stati riproposti, ma ovviamente con dei dettagli più moderni. Inoltre si possono fare degli abbinamenti più o meno audaci: in questo caso si può giocare con la tonalità e anche lo styling.

I nuovi tagli capelli della stagione invernale

Tra i vari tagli capelli di può realizzare il pixie cut. Sulla chioma in questione sono presenti delle rasature estreme. I nuovi mullet sono più corti del passato, ma le scalature rimangono comunque molto marcate. Su un taglio a scodella si può abbinare una frangia a tendina da portare aperta al centro.

Sulle capigliature ricce e lisce si può valorizzare la naturale texture. La lunghezza del bob pari arriva al mento. In questo modo il volto è sempre ben incorniciato. Sul caschetto lo styling può essere liscio e soprattutto lucido. Invece i capelli lunghi arrivano oltre le spalle e le sfilature rendono il tutto più leggero.

Su questo tipo di chioma si possono creare delle onde appena accennate. Si può optare per una piega stropicciata, per un look molto più glamour. I capelli lunghi possono essere arricchiti da un bel ciuffo laterale o una frangia corta.

Accessori e acconciature

I tagli capelli o semplicemente le acconciature possono essere impreziosite da alcuni accessori.

Si possono scegliere i cerchietti dallo stile anni '90, l'originale veletta o fermagli colorati. Questi accessori possono essere indossati sui capelli sciolti o su ponytail. Per avere un look diverso si possono creare dei boccoli e la riga a zig zag. Il tutto può essere reso particolare da un fermaglio con gli strass, applicato su un lato. Su uno chignon si possono applicare delle perline e ai lati del viso non possono mancare dei ciuffi liberi. Su una lunghezza media si può creare un semiraccolto. In questo caso può essere applicato un accessorio rigorosamente griffato.