Le previsioni dell'oroscopo del 4 dicembre 2023 annunciano che questo lunedì sarà una giornata positiva per Toro, Acquario e Bilancia, che occuperanno il podio della classifica giornaliera. Si prospetta invece una brutta giornata per lo Scorpione.

Previsioni astrologiche di lunedì 4 dicembre con classifica: Scorpione fanalino di coda

1° Toro: siate pronti a mostrare il lato più dolce del vostro carattere. Lasciate cadere la maschera difensiva che indossate di solito. Questo è il momento di esprimere la vostra autenticità senza timori.

2° Acquario: novità interessanti si profilano all'orizzonte per quanto riguarda il lavoro.

Cogliete al volo le opportunità e mostratevi pronti a mettervi in gioco. In amore una conferma sta per arrivare.

3° Bilancia: è il momento giusto per ponderare passi importanti in amore. Nel lavoro cercate di aumentare la fiducia in voi stessi per evitare possibili problemi. La sicurezza personale sarà la vostra chiave di volta.

4° Leone: anche se dire sempre ciò che si pensa è un pregio, a volte la diplomazia è essenziale. Godetevi un periodo positivo per quanto riguarda il lavoro, ma cercate di comunicare con tatto.

5° Ariete: siete un po' distratti in questo momento, e la vostra attenzione sembra divagare. Concentratevi per evitare gli errori, specialmente se il vostro lavoro richiede precisione.

6° Sagittario: riconoscere i propri errori è umano. Imparate dalle vostre esperienze passate e applicate le lezioni apprese. Nell'ambito lavorativo la chiarezza e la direzione saranno fondamentali.

7° Capricorno: siate consapevoli dei vostri comportamenti. Ogni azione ha una reazione e la vostra attenzione alle scelte sarà cruciale.

Riflettete prima di agire per evitare complicazioni.

8° Gemelli: liberarvi della timidezza sarà fondamentale in questo periodo. Siate concreti sia nell'amore che nell'amicizia. Non perdete occasioni preziose per paura di costruire castelli in aria.

9° Cancro: rivalutate le persone nella vostra cerchia. Siate aperti a cambiare opinione senza paura.

Questa apertura vi porterà a una visione più chiara delle relazioni intorno a voi.

10° Vergine: momento favorevole per l'amore, mentre ci sono faccende burocratiche da affrontare nel lavoro. Siate attenti ai cambiamenti imminenti e agite con prudenza.

11° Pesci: siate pratici di fronte a sfide fisiche e psicologiche. Evitate di accumulare ansie e tensioni. Prendetevi il tempo per recuperare e riflettere sul vostro benessere.

12° Scorpione: combattete l'orgoglio che al contrario può causare tensioni in amore. Accettate i risvolti nel lavoro con maturità. La flessibilità sarà la chiave per superare le sfide attuali.