Il bob pari sarà uno dei tagli di capelli di tendenza nell'inverno 2024. Ultimamente la chioma in questione è stata sfoggiata dalla conduttrice Benedetta Parodi. Inoltre si potranno realizzare tante nuove acconciature come la ponytail o l'effetto wet. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire attentamente tutte le novità della stagione.

L'hairstyle protagonista dell'inverno 2024

Tra i Tagli di Capelli più gettonati, il bob pari è perfetto per avere uno stile molto glamour. Questo tipo di hairstyle è stato scelto da Benedetta Parodi durante l'ultima puntata di Bake Off.

Anche la cantante Annalisa aveva sfoggiato il bob in un suo video musicale. Però va specificato che entrambe hanno indossato una parrucca, ma comunque hanno lanciato la giusta ispirazione per la stagione invernale. Il risultato finale è davvero molto sensuale e originale. Precisamente si tratta di un bob la cui lunghezza arriva al mento: il taglio risulta essere leggermente scalato e allo stesso tempo smussato. Una frangia lunga, sfilata e leggera completa la capigliatura.

I dettagli da copiare

Il bob pari può essere portato con uno styling perfettamente liscio. Invece, per avere un caschetto più particolare si possono realizzare delle onde appena accennate. La frangia può essere portata spettinata e aperta sulla fronte.

Per le imminenti feste natalizie si possono realizzare dei boccoli ben modellati e la riga a zig zag. Su un lato si può aggiungere anche un fermaglio con le perle. In questo caso la frangia può essere portata rigorosamente dritta. Per uno stile più sbarazzino è ideale il frisé con la riga laterale. Per rendere davvero unico il bob pari si possono realizzare le tonalità cioccolato fondente o rosso ciliegia.

Con una chioma di questo tipo si può abbinare un'outfit irresistibile: sono ideali una minigonna in pelle, collant velati e un pullover a collo alto. Completano il look un cappotto lungo, un berretto con il pon pon e una mini bag a mano.

Acconciature imperdibili: il ponytail

Per le feste natalizie o per l'inverno 2024 si possono realizzare anche delle nuove acconciature.

Le varie proposte sono adatte per ogni tipo di lunghezza. Su un caschetto sfilato si può realizzare un'asciugatura molto voluminosa. Sui capelli medi o lunghi è immancabile una ponytail morbida: un fermaglio centrale può rendere la pettinatura più elegante. Sul pixie cut si può realizzare l'effetto wet e aggiungere un cerchietto sottile di colore rosso. Per non passare inosservate si può optare per uno chignon con torchon. Precisamente sono delle ciocche arrotolate su se stesse e dal risultato finale davvero molto glamour. In questo caso la parte bassa risulta essere morbida e invece la parte superiore è fermata con del gel. Su i capelli lunghi si possono aggiungere delle forcine nere o colorate e creare delle belle forme geometriche.