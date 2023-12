L'oroscopo del weekend di Vigilia di Natale sarà caratterizzato da una straordinaria fortuna che sarà dalla parte del segno dello Scorpione, seguito dal Toro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 23 e 24 dicembre, segno per segno, per la fortuna.

L'oroscopo della Vigilia: Pesci fortunato

1° Scorpione: sarete circondati da una inaspettata fortuna e da una bellissima carica energetica, ricca di voglia di festeggiamenti. Questa situazione sarà molto vivace e anche molto produttiva, dal momento che sarete in vena anche di qualche progetto.

2° Toro: l'ambito affaristico ora troverà un tripudio di occasioni che potrebbero ridare la vita alle vostre finanze con una spinta propulsiva più grintosa.

Avrete la possibilità di guadagnare molto, ma anche a spendere ancora per qualche sorpresa in più.

3° Pesci: la fortuna sarà data dalla straordinaria propensione alla comunicazione e al divertimento, con la complicità anche di qualche amicizia o collega di lavoro. Potreste essere anche molto più vivaci nella giornata di domenica. Sarete voi infatti l'anima della festa appena prima della mezzanotte.

4° Cancro: conciliare affari e vita personale sarà abbastanza semplice, contro ogni previsione. Darete il massimo sul piano professionale e finanziario e alla fine vi concederete una pausa che possa realmente ristorarvi. Avrete voglia di staccare la spina e di divertirvi a più non posso.

Leone a riposo

5° Vergine: avrete dei progetti molto ambiziosi che finalmente daranno vita a guadagni sempre più redditizi. Secondo quanto riportato dall'Oroscopo, vivrete una Vigilia in piena serenità sia personale che finanziaria. Avrete qualche piccolo colpo di fortuna che avrà dei risvolti decisamente sorprendenti. L'intraprendenza sul posto di lavoro sarà ampiamente ripagata.

6° Leone: finalmente avrete uno stacco dal lavoro molto più solido, senza dei contrattempi che potrebbero allontanarvi dal vostro stato di grazia. Potreste avere qualche occasione di lavoro molto valida se avate intenzione di risparmiare un po' del vostro denaro. Grazie alla vostra collaborazione sul lavoro nella giornata di sabato potreste ritornare al centro dell'attenzione.

7° Ariete: l'ambito finanziario è stato tartassato abbastanza in questo periodo festivo. Ora potrete godervi i vostri guadagni in totale comfort e senza scossoni significativi. Qualche piccola sfida si affaccerà all'orizzonte ma saprete come affrontarla a testa alta e senza il benché minimo sforzo. Avrete una fortuna che sarà in lento incremento nella giornata di domenica.

8° Capricorno: qualche salto nel passato con la mente vi aiuterà a superare qualche problema di oggi. Con una determinazione che in questo momento sarà sensibilmente in calo, la fortuna sarà molto altalenante. L'aria di festa riuscirà a farvi divertire solamente in parte.

Gemelli poco collaborativo

9° Gemelli: sul lavoro la poca voglia di collaborare sarà controproducente al raggiungimento dei vostri obiettivi.

Al momento però avrete semplicemente voglia di riposo e anche di un po' svago, indipendentemente se sia la Vigilia di Natale oppure no. Avrete troppo stress accumulato per pensare a queste cose.

10° Acquario: forse avrete una vena di delusione a fronte di una faccenda da sbrigare tassativamente e che non potrete affidare ad altri. Non avrete molta voglia di fare qualcosa che possa essere diverso, al momento. Sul lavoro ci sarà molto da fare e pochissimo tempo a disposizione per finire tutto.

11° Sagittario: scoprire qualche dettaglio ancora da fare sul lavoro l'ultimo minuto potrebbe irritarvi parecchio. Dovrete cercare di calmare i nervi in questo momento davvero sotto pressione, instaurando un vero e proprio obbligo di relax nei vostri stessi confronti.

12° Bilancia: perderete molto dell'entusiasmo iniziale per le festività di Natale proprio causa dello stress e della poca fortuna sul lavoro. Potreste sforzarvi di fare qualcosa, ma potreste ridurvi semplicemente a festeggiare come al solito, ovvero senza salti di qualità importanti. I guadagni potrebbero calare ulteriormente.