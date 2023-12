Il cowgirl cut sarà tra i tagli di capelli di maggiore tendenza nell'inverno 2024. Tale chioma può essere perfetta per avere uno stile molto cool e ovviamente femminile. Sarà inoltre particolarmente di tendenza anche la tonalità rame copper.

L'hairstyle della stagione invernale

Tra i Tagli di Capelli in voga nei prossimi mesi il cowgirl cut sarà scelto da molte tipologie di donne. La capigliatura in questione è stata ideata dall'hairstylist Luke Hersheson ed è considerato un taglio a "bassa manutenzione".

Precisamente il cowgirl cut è una lunghezza media che sfiora le spalle: sulla chioma sono presenti delle scalature che permettono di realizzare uno styling spettinato.

Completa l'hairstyle una curtain bangs abbastanza lunga. Questa proposta può essere abbinata a dei capelli lisci per regalare loto molto più spessore e texture.

Altri dettagli

Il cowgirl cut è molto veloce da acconciare e per farlo si devono seguire pochi passaggi. Per prima cosa occorre "disciplinare" perfettamente la chioma. In questo caso sono indispensabili delle paste dal finish opaco e dei prodotti texturizzanti. In questo modo lo styling risulta essere molto naturale. Invece l'asciugatura va fatta rigorosamente a testa in giù. La frangia invece va pettinata per ultima e utilizzando una spazzola rotonda.

Questo tipo di lunghezza è anche ideale per creare vari tipi di acconciature. Ad esempio si può optare per una ponytail bassa con le lunghezze mosse, ma anche per una treccia spettinata o per uno chignon abbastanza morbido.

Sul cowgirl cut è possibile abbinare anche varie tonalità: sono ideali il biondo miele con alcune sfumature cioccolato o il ramato. Sul rosso ciliegia invece si possono aggiungere dei colpi di luce ai lati del volto.

Le nuova tonalità

Il rame copper è probabilmente il colore più gettonato nella stagione invernale. Tale nuance può essere perfettamente personalizzata in base alla carnagione e può essere adattata a ogni base di capelli.

Ad esempio si possono creare delle radici molto intense e poi schiarire il colore sulle lunghezze. In questo modo si può creare un gioco di sfumature, inoltre si possono aggiungere sul davanti anche dei colpi di luce molto sottili.

Il rame copper può essere abbinato a molti hairstyle. Ad esempio si può optare per un bowl cut con uno styling liscio.

Si può scegliere anche il pixie cut con la frangia corta e super sfilata. In questo caso è ideale una piega spettinata, per avere uno stile giovanile. Non può mancare un lob leggermente scalato e con la curtain bangs portata lateralmente. Lo styling del long bob può essere liscio e molto morbido.

Sulla chioma in questione si possono creare delle onde appena accennate con la riga centrale. Per una pettinatura dell'ultimo minuto si può infine aggiungere lateralmente un fermaglio floreale.