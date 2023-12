L'oroscopo di mercoledì 13 dicembre ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno. L'obiettivo è quello di mettere in evidenza la quotidianità dei segni zodiacali con particolare attenzione nei confronti della vita lavorativa, sentimentale e sociale. In particolare il Toro avrà tante energie, mentre il Cancro si concentrerà sugli amici. Il Capricorno sarà determinato e la Bilancia intimorita.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 13 dicembre

Toro (1° posto): l'energia non vi mancherà. Sprigionerete una grande forze, sopratutto sul posto di lavoro.

Ascolterete con attenzione le indicazioni, ma le saprete personalizzare per adattarle alle varie situazioni.

Vergine (2° posto): affronterete il lavoro con grande responsabilità. Sarete attenti, concentrati e precisi. Non ammetterete alcun errore. Cercherete di non interferire con l'attività dei vostri colleghi, almeno per le questioni più banali.

Sagittario (3° posto): non vedrete l'ora di poter esprimere i vostri sentimenti. Cercherete di non nascondervi perché non vorrete mentire a nessuno. La vostra bontà d'animo verrà ampiamente ricompensata.

Capricorno (4° posto): il desiderio di ottenere determinati risultati vi spingerà a superare i vostri limiti. Non vi tirerete indietro davanti alle sfide del giorno, ma le affronterete a testa alta, con coraggio e decisione.

Scorpione (5° posto): la situazione economica potrebbe mettervi un po' in difficoltà. Per fortuna, avrete le risorse necessarie per affrontare tale situazione. Dovrete solo trovare delle entrate più stabili.

Gemelli (6° posto): avrete paura di non riuscire ad avere un buon rapporto con la vostra famiglia. Parlerete in modo pacato, cercando di risolvere le recenti incomprensioni.

Per fortuna, tutto andrà per il meglio.

Pesci (7° posto): non vi piacerà rimanere in disparte. Vorrete essere ascoltati e avere un certo impatto sul partner. L'Oroscopo del 13 dicembre, però, vi consiglia di cambiare strategia e di sceglierne una più efficace.

Cancro (8° posto): non andrete alla ricerca dell'amore romantico.

Al contrario, vi concentrerete sull'affetto amicale e sulla famiglia. Sarà un cambiamento radicale. Dovrete abituarvi a questa nuova situazione.

Ariete (9° posto): vivrete una giornata altalenante. Farete fatica a districarvi tra i diversi impegni. Da una parte vorrete concentrarvi sul vostro lavoro, però, dall'altra, non avrete alcuna intenzione di trascurare il partner.

Leone (10° posto): sarete piuttosto stanchi. Avvertirete il bisogno di riposare, ma avrete poco tempo per farlo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non sprecare le vostre energia. Sarà meglio concentrarvi su attività poco impegnative.

Acquario (11° posto): non sarete molto soddisfatti del vostro lavoro. Vorrete cambiare l'attuale situazione, ma non sarà facile riuscirci.

Sarà necessario un impegno non indifferente e anche un bel po' di fortuna.

Bilancia (12° posto): non riuscirete a confrontarvi con il partner. Eviterete il suo sguardo e qualsiasi altro contatto. Si tratterà di una giornata delicata e poco produttiva. Una pausa potrebbe farvi davvero bene.