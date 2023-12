L'oroscopo di venerdì 15 dicembre ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. In particolare, Cancro vivrà tante sorprese, la Vergine prenderà le distanze da alcune situazioni, l'Acquario sarà dolce e i Pesci timidi.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 15 dicembre:

Scorpione (1° posto): il quadro astrale sarà molto favorevole per il vostro segno. Gli errori verranno ridotti ai minimi termini, lasciando il posto al successo.

Amerete il vostro lavoro e farete di tutto per svolgerlo al meglio.

Cancro (2° posto): questa giornata vi riserverà tante novità. Andrete alla ricerca di hobby inaspettati e sperimenterete attività sorprendenti. Questo vi consentirà di ampliare il vostro campo di azione e di sentirvi più liberi.

Acquario (3° posto): vi godrete tutti i momenti di questa giornata. Potrete contare su una famiglia amorevole, degli amici gentili e un partner premuroso. Ricambierete le gentilezze ricevute con altrettanto affetto.

Leone (4° posto): sentirete il bisogno di condividere la quotidianità con i vostri amici. Ci sarà sempre qualcuno pronto ad ascoltarvi e a darvi sostegno. Sul posto di lavoro, sarete attenti, veloci e concentrati.

Ariete (5° posto): vi distinguerete per il vostro spirito combattivo. Avrete tante risorse da utilizzare. Cercherete di sfruttarle al meglio perché non avrete alcuna intenzione di rinunciare ai vostri sogni nel cassetto.

Sagittario (6° posto): la vostra situazione sentimentale rimarrà abbastanza stabile. Non ci saranno cambiamenti importanti.

Cercherete di mantenere armonia e serenità all'interno della coppia, senza litigi o prese di posizione eccessive.

Gemelli (7° posto): avrete la sensazione di non avere alcun controllo sulle vostre azioni. In realtà, con un piano ben studiato, non dovrete preoccuparvi. L'importante sarà organizzare il tempo a disposizione nel migliore dei modi.

Vergine (8° posto): sarete stanchi di ascoltare i problemi degli altri. Avvertirete la necessità di prendere le distanze da tutto questo. Preferirete concentrarvi sui vostri obiettivi anche se, così facendo, rischierete di perdere delle amicizie.

Toro (9° posto): sarete un po' troppo irruenti nei vostri discorsi. Apparirete precipitosi e poco inclini al confronto. Sul posto di lavoro, invece, sarete molto più accomodanti. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non esagerare.

Pesci (10° posto): la timidezza potrebbe spingervi a compiere azioni impreviste. Non vi piacerà essere messi in disparte, però, allo stesso tempo, avrete paura di esporvi. Il rimorso non sarà facile da sopportare.

Bilancia (11 posto): le stelle continueranno a essere poco clementi nei vostri confronti.

Vi piacerebbe perseguire determinati obiettivi, però, per il momento, sarà meglio concentrarvi sull'assenza di alcuni equilibri.

Capricorno (12° posto): la situazione finanziaria non sarà tra le migliori. Avrete bisogno di qualche entrata extra. L'oroscopo del giorno vi consiglia di puntare sulle vostre capacità e sulle passioni. In caso contrario, non avrete successo.