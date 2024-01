Le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 gennaio invitano i Cancro a circondarsi solamente di persone positive. I Bilancia, invece, sono giù di corda ma presto ci sarà una ripresa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: oggi potreste sentirvi un po' giù di corda. La soluzione migliore per mandare via la tristezza è quella di circondarvi di persone che vi vogliono bene e a cui voi volete bene.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo dell'11 gennaio vi esortano ad essere più reattivi. Non accettate in maniera passiva le cose che vi capiteranno, ma cercate di essere scaltri.

10° Vergine: nel lavoro è necessario tenere gli occhi ben aperti. Se sete indecisi su alcune scelte da prendere, specie per quanto riguarda l'amore, forse è il caso di farvi un esame di coscienza.

9° Capricorno: non siate troppo litigiosi in amore. Sul lavoro siete un po' sottotono, tuttavia, presto ci sarà una bella ripresa, dovete solo essere un po' più pazienti e cauti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: buon momento per quanto riguarda l'amore. Molti di voi, però, potrebbero avere delle indecisioni per quanto riguarda il futuro. Non siate troppo affrettati secondo l'oroscopo dell'11 gennaio.

7° Pesci: non fermatevi dinanzi il primo ostacolo, ma neppure se vi doveste trovare dinanzi più difficoltà.

Se state lottando per portare a casa un risultato, allora dovete darvi da fare.

6° Sagittario: le stelle vi invitano a mettere da parte l'orgoglio e a cimentarvi in nuove esperienze, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere è nel segno, quindi, approfittatene.

5° Ariete: il successo è dietro l'angolo, tuttavia, dovete essere bravi a giocarvi le vostre carte vincenti.

Dal punto di vista sentimentale ci sono delle questioni che presto verranno risolte.

Oroscopo segni fortunati dell'11 gennaio

4° in classifica Cancro: le belle persone le riconoscete subito, avete una specie di radar. Cercate di circondarvi solamente di animi nobili e non di persone che possono apportare solo negatività nella vostra vita.

3° Leone: molti dubbi che avevate in questo periodo saranno dissipati. Cercate di essere propositivi e lungimiranti, e non lasciatevi condizionare da quello che dicono gli altri.

2° Gemelli: siete secondi in classifica, ma ricordate che nella vita non dovete sentirvi secondi a nessuno. Credete di più nelle vostre potenzialità e non fermatevi dinanzi le apparenze.

1° Acquario: secondo l'oroscopo del giorno 11 gennaio i nati sotto questo segno possono raccogliere delle belle soddisfazioni in questo periodo. Sia in amore, sia nel lavoro siete favoriti.