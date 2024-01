L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 gennaio. La festa dell'Epifania sta per portare felicità ed eventualmente anche qualche piccola delusione. Chissà come andrà la giornata di sabato per i segni della seconda tranche zodiacale? Lo scoprirete solo consultando il responso delle stelle, con le attività di lavoro ed i sentimenti in primissimo piano.

Previsioni zodiacali del 6 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Per quanto riguarda l'amore, l'oroscopo della Befana indica che sarete travolti da emozioni intense.

Gli influssi armonici della Luna promettono proprio questo: un turbine di sensazioni travolgenti. Nella sfera sentimentale, state per vivere un momento determinante: molti di voi passeranno momenti meravigliosi con la persona amata, rendendo questa giornata complessivamente positiva. Per i single, è il momento di cambiare scenario: esplorate nuovi luoghi, perché questo potrebbe essere un valido stimolo, sia a livello fisico che emotivo. Se siete liberi, prendetevi il tempo necessario per conoscere meglio nuove persone. Evitate, però, di trarre conclusioni affrettate. Sul fronte lavorativo, la giornata si prospetta positiva, con nuovi progetti e opportunità interessanti che potreste cogliere al volo.

Scorpione: ★★★★★. Eccoci arrivati al giorno della Befana! Un'incredibile sorpresa vi attende proprio questo sabato: una visita inaspettata, un regalo speciale o un segreto prezioso sarà finalmente svelato. Ciò che vi spetta e sicuramente meritate sta arrivando. Si prospettano interessanti sviluppi nella sfera sociale a partire da oggi.

Troverete amici con i quali sintonizzarvi alla perfezione e vi divertirete un mondo. Sul fronte lavorativo, arriveranno proposte intriganti da persone di fiducia. Potrebbe essere il momento perfetto per un cambiamento di ruolo o persino di datore di lavoro: chissà! Forza, mettetevi in gioco. Nell'ambito amoroso, la Luna, nel vostro segno ma in partenza verso il Sagittario, potrebbe pungervi, rendendovi particolarmente gelosi.

Evitate di fare il terzo grado al partner se non volete scatenare vere e proprie discussioni. Se possibile, scaricate la vostra aggressività attraverso uno sport leggero.

Sagittario: ★★★★★. Sabato si prospetta vincente! Per molti di voi, potenzialmente una giornata piacevole e orientata all'economia, con buone possibilità di aggiungere qualche soldino extra nel vostro portafoglio. Grazie ai transiti eccezionali guidati dalla Luna, in procinto di entrare nel vostro settore, una piacevole ventata di freschezza si poserà sul quotidiano. Eventi sorprendenti potrebbero maturare più velocemente del previsto. Come una bacchetta magica, il buonumore allontanerà malanni, reali o presunti, facendovi sentire attraenti, amati e coccolati.

Il lavoro procederà senza intoppi e un progetto di viaggio, rimandato da tempo, potrà finalmente realizzarsi. Un messaggio inaspettato vi darà rassicurazioni su una situazione a cui tenete molto. Cosa potreste desiderare di più dalle stelle?

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata "no". Nel campo sentimentale, congiunzioni astrali negative creeranno un corto circuito nei vostri sogni. In certi momenti, mostrerete suscettibilità e una certa sensibilità eccessiva. Potrebbe sorgere qualche contesa con coloro che vi circondano: mettete da parte l'orgoglio e cercate immediatamente di chiarire eventuali incomprensioni. Tuttavia, non sarà la giornata adatta per vincere a tutti i costi.

Per i single, è il momento di adottare un approccio diverso con la persona che vi interessa sentimentalmente. Finora, il vostro modo di agire non è stato convincente, e questo ha influito negativamente. Il nervosismo che traspare quando siete con la persona che vi piace non aiuta affatto; quindi, è importante acquisire maggiore fiducia in voi stessi. Sul fronte lavorativo, potreste sentire una leggera voglia di fare, ma vi ritroverete con la testa altrove: il rendimento sarà pari a zero.

Acquario: ★★★★. Per i sentimenti, l'emozione sarà la parola magica che accenderà nuove passioni e riaccenderà fiamme sopite sotto la cenere. Grazie al positivo influsso stellare, rinvigorirete legami antichi o aprirete, come un tappeto rosso invisibile, le porte a nuove amicizie.

Recentemente, alcuni di voi potrebbero aver vissuto esperienze sentimentali di peso, spesso non del tutto soddisfacenti dal punto di vista emotivo. Attualmente, la situazione non è delle più semplici. Tuttavia, avete la sensibilità necessaria per comprendere le esigenze del vostro partner: cercate di venire incontro a lui/lei. Per i single, con il sostegno sfacciato della Luna, tutto nel regno del cuore andrà liscio come l'olio. Se dovesse sorgere qualche tensione familiare, la supererete con una battuta esilarante. Nel lavoro, susciterete interesse e simpatia ovunque. Sfruttate questa opportunità per stabilire buoni rapporti con i vostri colleghi.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 6 gennaio prevede un umore un po' instabile nel campo sentimentale.

A causa di stelle poco cooperative, potreste essere imperativi e nervosi, con il rischio di trattare male chiunque osi contraddirvi, incluso il partner. Quindi, non sarà esattamente la giornata migliore per l'amore e la persona amata probabilmente lo capirà subito, lasciandovi soli. Ricordate di cercare perdono alla fine della giornata: potrebbe nascere qualcosa di passionale per entrambi. Per i single, non avete astri contrari ma nemmeno favorevoli: vi sentirete in uno stato di limbo, sospesi tra relax e azione, dovere e piacere, con poca voglia di parlare e ancor meno di agire. Una situazione insolita per un segno come il vostro, lo comprendiamo. Sul fronte lavorativo, qualcuno potrebbe cercare di mettervi in difficoltà affidandovi un compito complesso, ma voi lo eseguirete senza alcun problema.