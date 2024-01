L'oroscopo del fine settimana che va dal 6 al 7 gennaio prevede una forte Luna in Scorpione che permetterà al segno d'Acqua di mettere in risalto il proprio rapporto, mentre Gemelli dovrà essere particolarmente prudente al lavoro. Sagittario potrà investire su progetti più ambiziosi, se sarà in grado di mostrare il proprio potenziale, mentre Acquario sarà molto capace in ambito professionale.

Oroscopo weekend 6-7 gennaio segno per segno

Ariete: il primo fine settimana dell'anno si rivelerà più che soddisfacente. C il partner ci sarà una splendida intesa, regolata da una fantastica Venere in buon aspetto.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte grazie a Mercurio. Attenzione a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi un po’ troppo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non molto entusiasmante. Il rapporto con il partner non sarà particolarmente affiatato. Potrebbe sorgere qualche incomprensione, ma non attraverserete un'altra crisi. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno ed energia, e i risultati saranno il riflesso del vostro impegno. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un weekend difficile. Con il partner ci sarà di mezzo il pianeta Venere. Cercare di volere sempre ragione non vi aiuterà a costruire un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro sarete più prudenti in questo periodo.

Le risorse a disposizione non saranno molte, dovrete evitare inutili perdite di tempo o imprevisti. Voto - 6️⃣

Cancro: vi prendere cura del vostro rapporto al meglio delle vostre possibilità. Con la Luna in trigono dal segno dello Scorpione sarà un bel periodo per godere di una relazione sana e affiatata. In ambito lavorativo forse non sarete sempre carichi di energie, ma cercherete comunque di arrivare a fine giornata raggiungendo i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in Scorpione potrebbe mettervi in difficoltà. Anche se Venere sarà favorevole, sarà necessario non superare certi limiti in campo amoroso. Sul fronte professionale riuscirete a essere produttivi, grazie a Mercurio in trigono, con idee sempre valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vede la Luna in buon aspetto, Venere sarà invece in posizione negativa.

Provate a basare il vostro rapporto sul rispetto e la fiducia reciproca e meno sul romanticismo. Sul fronte professionale Marte porterà buone energie, ma con Mercurio in quadratura non sempre le vostre idee potrebbero rivelarsi un successo. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un weekend equilibrato e piacevole. Venere in trigono vi regalerà soddisfazioni con la vostra fiamma. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per mettersi alla ricerca di nuovi orizzonti da raggiungere. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna in congiunzione al vostro cielo avrete modo di vivere un fine settimana positivo in amore. Ancora una volta non mancheranno i bei momenti insieme alla persona che amate, ma anche voi single potreste avere un’occasione in più per conquistare la vostra fiamma.

Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno e costanza. Presto raggiungere delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un periodo interessante per provare a investire su nuovi progetti e portare avanti la vostra carriera professionale. Avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio e i buoni risultati si vedranno tutti. In amore potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per godere di un rapporto davvero splendido, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Capricorno: settore professionale produttivo in questo periodo grazie a Marte in congiunzione. I vostri progetti andranno avanti con discreti risultati, soprattutto se siete ben organizzati.

In amore potrete contare sulla Luna in sestile. Sarà un buon momento per dedicare maggiore attenzione alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo coinvolgente sul fronte professionale grazie a Mercurio in buon aspetto. A volte Giove potrebbe causarvi qualche imprevisto o dei risultati sotto le aspettative. In ogni caso non dovrete avere rimpianti ed essere sempre soddisfatti dei risultati ottenuti. In amore attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe causare qualche piccola incomprensione con il partner. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione vi darà una mano. Anche se Venere sarà sfavorevole, sarà possibile cercare il dialogo con la persona che amate e provare a mettere fine ad alcune piccole questioni con il partner. In ambito lavorativo le energie non vi mancheranno, ma dovrete anche avere idee valide da sviluppare. Voto - 6️⃣