L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 gennaio, giornata che chiude la settimana dedicata al lavoro e prepara il terreno al weekend in dirittura d'arrivo. Ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il fortunato appoggio da parte delle stelle del periodo?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 gennaio consultando il responso dell'Astrologia quotidiana in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In linea di massima, vista la carta del cielo, si profila un'ottima giornata per moltissimi di voi del segno. Parlando di sentimenti, in amore certamente vivrete dei momenti estremamente promettenti con la Luna a governare ogni vostra scelta, oppure donandovi sensibilità e intuito, ingredienti fondamentali per intraprendere costruttivi cambiamenti nella relazione. La vostra buona energia sarà in grande espansione in questo periodo, rendendovi protagonisti in ogni istante della giornata. Sarete in grado di sfruttare al meglio le intuizioni offerte dall'astro notturno per trascorrere serenamente le serate in compagnia degli amici.

Nel contesto lavorativo, non vi lascerete confondere dai riferimenti o dalle situazioni attuali, ma avanzerete diretti verso i vostri obiettivi. Il vostro intuito, spesso infallibile, sarà un valido alleato: sarebbe senz'altro saggio fidarsi a questo giro.

Scorpione: ★★★★. Venerdì si prospetta sulla carta abbastanza positivo.

Diciamo che sarà un giorno sensibilmente interessante. Nell'ambito sentimentale, sarete pronti mentalmente e spiritualmente ad accogliere l'amore, specialmente se avete avuto qualcosa in sospeso da un po' di tempo. Vedrete migliorare la relazione affettiva in modo significativo, come non accadeva da tempo. Una previsione piuttosto chiara per alcuni di voi del segno è senz'altro quella di un amore fresco e nuovo di zecca.

La passione crescerà rapidamente, coinvolgendovi sempre di più in qualcosa di veramente straordinario. L'influenza benefica delle stelle vi guiderà nel risolvere un vecchio problema che in passato vi ha causato incertezza. Questa volta, tuttavia, tutto andrà per il verso giusto, a condizione che siate sinceri non solo con la persona coinvolta, ma soprattutto con voi stessi. Nel mondo del lavoro, otterrete risultati positivi che vi faranno diventare elementi indispensabili.

Sagittario: ★★★. La giornata in arrivo è stata valutata in maniera generica, con una percezione di sottotono che potrebbe in parte caratterizzarla. Da un lato, sarete inclini a completare alcune incombenze prima di concedervi il relax del prossimo weekend, mentre dall'altro vorreste procrastinare ogni cosa fino a lunedì successivo.

Non lasciate che gli altri influenzino le vostre decisioni: è fondamentale essere responsabili al cento per cento delle vostre scelte. Nel contesto lavorativo, la Luna transitante in un segno di Aria (Acquario) accentuerà notevolmente alcune vostre percezioni emotive. Nel campo degli affari, questo stato d'animo potrebbe rivelarsi vantaggioso da un lato, ma poco redditizio dall'altro! Per quanto riguarda l'amore, non nutrirete alcun timore nei confronti di eventuali vincoli affettivi incerti tra esistere o non esistere... Anzi, senza di essi, vi sentirete quasi più liberi, slegati da qualcosa che avvertite come asfissiante (quella sorta di corda al collo...).

Oroscopo e stelle del 12 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo del 12 gennaio predice una giornata estremamente positiva in arrivo. Nell'ambito amoroso, la fase di armonia e di buona concordia continua: sarete in grado di esprimere il vostro amore con eleganza e sensualità. Sarete inoltre particolarmente affascinanti e carismatici, mentre serietà e profondo rispetto caratterizzeranno i legami di chi è in coppia da poco. Nel frattempo, i positivi influssi generati da Giove verso il vostro segno, vi regalerà una serata colma di condivisione ed emozione da consumare piano piano con il partner. Essere versatili in ogni situazione non è un talento comune, ma voi saprete adattarvi alle circostanze con maestria; questa capacità vi permetterà di raggiungere il successo in ogni ambito che desiderate esplorare.

Nel lavoro, un allineamento astrale propizio ai cambiamenti sarà al vostro fianco. Una svolta determinante vi offrirà un'opportunità inaspettata.

Acquario: "top del giorno". Magnifico venerdì in arrivo, prologo di un probabile weekend assai positivo. La vostra immaginazione infinita garantirà un costante flusso di idee e una determinazione impavida su tutti i fronti. Potrebbe essere il momento perfetto per attirare l'attenzione e proporsi come parte integrante di un progetto. In amore, l'influenza sagace di astri potenzialmente dalla vostra, vi conferirà la sensibilità necessaria per percepire eventuali cambiamenti nello stato d'animo della persona amata. Questo vi permetterà di comprendere profondamente i suoi desideri e capire ciò che potrebbe non essere di suo gradimento.

Con una determinazione ben consolidata, potrete vedere alcuni progetti concludersi con successo. Una raccomandazione preziosa: ascoltate i consigli di una persona a voi molto cara! Nel lavoro, con passo lento ma sicuro, vi avvicinerete al culmine: evitate errori grossolani e mantenete la determinazione nel raggiungere gli obiettivi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 12 gennaio, mette in evidenza un periodo davvero eccezionale su tutti i fronti. Grazie all'influenza della Luna in Acquario, le possibilità di incontrare persone con affinità mentali e spirituali, in sintonia con voi, aumenteranno notevolmente. Questo amplierà il campo delle potenziali scelte amorose. Direte addio alla solitudine presto, ma non prima di aver tessuto una rete solida di amicizie autentiche, fedeli e sempre presenti.

Nel mondo lavorativo, potrebbe essere il momento di affidarsi a un esperto, specialmente quando si tratta di settori non particolarmente consoni alle vostre competenze peculiari. Nel contesto amoroso, per quanto riguarda la relazione di coppia, quella vostra proverbiale sensibilità sarà fondamentale per capire come affrontare al meglio eventuali errori commessi nei confronti della persona amata. Utilizzando le parole giuste, con un sorriso sincero e il cuore aperto, sicuramente avrete grande successo.