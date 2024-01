Le previsioni dell'oroscopo del 13 gennaio invitano i Cancro a trovare nuovi stimoli. I Sagittario, invece, devono avere maggiore fiducia in se stessi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: spesso avete la sensazione di essere sul filo del rasoio. In ambito sentimentale è necessario essere un po' più lungimiranti.

11° Sagittario: credete un po' di più in voi stessi. Nella vita può capitare di cadere, l'importante è che siate in grado di rialzarvi e rimediare.

10° Bilancia: cercate di essere un po' più pazienti. In amore stanno per aprirsi dei nuovi scenari, ma non dovete tirare troppo la corda.

Dal punto di vista professionale ci sono delle questioni da risolvere.

9° Ariete: guardarsi indietro in certi casi serve per capire meglio quale sia la giusta direzione da seguire. Tuttavia cercate di non lasciarvi trasportare troppo sul viale dei ricordi, che potrebbe essere doloroso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero scombussolare un po' la vostra vita e i vostri progetti. Non siate troppo intemperanti, soprattutto in ambito sentimentale.

7° Vergine: le stelle vi invitano a stare attenti al lavoro. Avete un po' troppi pensieri per la testa, sarebbe opportuno riuscire a trovare il giusto equilibrio. In amore non dovete essere troppo pretenziosi.

6° Scorpione: se ci sono delle faccende in sospeso da risolvere dovete farlo quanto prima. Il modo migliore per risolverle è di prenderle di petto, senza pensarci troppo.

5° Acquario: in amore sentirete il bisogno del supporto delle persone che amate. Dal punto di vista professionale, invece, stanno per arrivare delle novità interessanti, prendetele in considerazione.

Segni fortunati del 13 gennaio

4° in classifica, Cancro: potreste sentire la necessità di apportare delle modifiche alla sfera professionale. Avete bisogno di nuovi stimoli, cercate di darvi da fare.

3° Gemelli: in questo periodo non potete concedervi delle distrazioni. Siate più dinamici e propositivi. Alcune questioni in sospeso vanno risolte.

2° Leone: le stelle vi invitano a stare attenti alle nuove opportunità. Soprattutto sul lavoro potrebbero aprirsi delle strade molto interessanti. In ambito sentimentale, invece, continuate a lottare per i vostri scopi.

1° Pesci: guardate il futuro con occhi diversi. Non lasciatevi intimorire dai piccoli intoppi, questo è un momento pieno di soddisfazioni.