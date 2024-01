Le previsioni dell'oroscopo del 14 gennaio invitano i Sagittario a guardarsi le spalle. Per i Cancro ci sono dei risvolti importanti, mentre i Toro devono stare attenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: la sincerità è alla base di ogni rapporto. In certi casi, però, sarebbe opportuno prestare attenzione e non dire esattamente tutto quello che passa per la testa, anche in momenti inopportuni.

11° Ariete: dovete rilassarvi un po'. In questo periodo avete il cervello a mille, è necessario cercare di risolvere una cosa alla volta.

10° Capricorno: non si accettano distrazioni in questo momento. Concentratevi su quelli che sono i vostri obiettivi e le faccende in sospeso da risolvere, senza pensare ad altro.

9° Sagittario: novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro, ma è necessario essere cauti. Non prendete delle decisioni in maniera affrettata. Le stelle vi esortano a guardarvi le spalle.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: attenti alla gestione di alcune faccende private, a volte una parola di troppo può creare dei danni. Cercate di contare fino a 10 prima di dire quello che pensate.

7° Acquario: dovete essere pazienti e soprattutto non precipitosi. Le stelle vi esortano a non rischiare troppo.

6° Gemelli: non siate testardi, anche quando non avete torto. In questo periodo potete fare delle valutazioni in merito alle persone che vi circondano e capire un po' chi vi merita e chi no.

5° Cancro: ci sono dei risvolti importanti per quanto riguarda l'amore. Non arretrate di un passo se siete vicini al raggiungere un obiettivo importante.

Nel lavoro ci vuole coraggio per cambiare.

Segni fortunati del 14 gennaio

4° in classifica, Pesci: non arrendetevi in amore. Se state lottando per un obiettivo importante è il caso di non darsi per vinti.

3° Bilancia: le stelle vi esortano a essere reattivi. Ci sono delle faccende in sospeso in amore che potrebbero riaffiorare e creare qualche turbamento, ma tutto verrà risolto grazie alla Luna favorevole.

2° Vergine: in amore sentite un forte bisogno di dare e ricevere attenzioni. Il romanticismo accompagnerà questa giornata e anche le prossime, quindi provate a organizzare qualcosa di carino.

1° Leone: giornata molto produttiva al lavoro. Ci sono nuovi progetti all'orizzonte che potrebbero cambiare radicalmente i vostri punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la vostra posizione professionale.