Le previsioni dell'oroscopo del 16 gennaio invitano gli Acquario ad essere calmi e pazienti. Per quanto riguarda gli Ariete, invece, poco alla volta riusciranno a venire a capo anche di faccende un po' intricate.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: poco alla volta tutti i nodi verranno al pettine. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse dovreste seguire un po' di più il vostro istinto.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 16 gennaio vi esortano ad essere un po' più leggeri. Non focalizzatevi troppo sulle critiche, e cercate di aprirvi a nuove esperienze e avventure.

10° Pesci: buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi. In questo periodo potreste fare un po' di fatica, invece, a recuperare un rapporto compromesso, questo perché vi risulta difficile ammettere i vostri errori.

9° Sagittario: non siate troppo litigiosi sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e di non esporvi troppo quando certe cose non vi riguardano in prima persona. In amore dovete avere coraggio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: in amore non dovreste mai trascurare il partner, altrimenti potrebbero esserci delle complicazioni. In ambito lavorativo, invece, è meglio non tirare troppo la corda.

7° Cancro: novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Occhi ben aperti sul vostro futuro.

Non siate troppo pretenziosi, e cercate di dedicarvi un po' di più a voi stessi e alla vostra salute fisica e mentale.

6° Capricorno: secondo l'oroscopo del 16 gennaio, i nati sotto questo segno hanno bisogno di mettersi in gioco. Non amate restare fermi a guardare, in quanto dopo poco finite per annoiarvi.

5° Scorpione: le stelle vi esortano ad essere un po' più lungimiranti.

Spesso tendete a focalizzarvi unicamente sul presente trascurando le conseguenze delle vostre azioni.

Oroscopo segni fortunati del 16 gennaio

4° in classifica Acquario: ci sono delle faccende in sospeso che potrebbero rivelarsi particolarmente intricate. Ad ogni modo, con calma e pazienza riuscirete a venire a capo di ogni questione.

3° Leone: dal punto di vista finanziario potrebbero arrivare delle belle notizie, ma non dovete perdere la concentrazione e distogliervi dagli obiettivi che vi siete prefissati.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 16 gennaio vi esortano a non essere troppo pretestuosi. Questo è un momento molto favorevole, quindi, approfittatene e godetevelo al massimo.

1° Bilancia: ci sono delle decisioni molto importanti per voi che potrebbero cambiarvi la vita. Le stelle vi invitano ad essere più attenti a quelli che sono i bisogni vostri e delle persone a cui tenete.