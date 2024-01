Cambiamenti in arrivo per i Bilancia secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 gennaio, mentre Gemelli devono osare di più in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: siate un po' più indipendenti. Affidarsi agli altri può essere d'aiuto, ma cercate di non esagerare.

11° Cancro: cercate di aspirare a qualcosa di meglio e non fermatevi al primo ostacolo. In amore è necessario non essere passivi, ma muoversi attivamente per ottenere dei risultati importanti.

10° Vergine: siete un po' indecisi in questo periodo, a ogni modo non temete, perché presto ci saranno delle belle sorprese, ma dovete essere pazienti.

Le stelle vi invitano ad aspettare.

9° Bilancia: chi si ferma è perduto. La vita è fatta di alti e bassi, non dovete mai dire "mai" o "sempre". Ci sono delle faccende in sospeso che potrebbero cambiare il vostro punto di vista.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: le discussioni hanno un senso se sono finalizzate a costruire e non a distruggere. Proprio per tale ragione evitate di cimentarvi in dibattiti sterili che sono fini a se stessi.

7° Acquario: nel lavoro stanno per aprirsi delle strade anche alquanto inaspettate, cercate di essere propensi a cimentarvi nelle novità. Nella sfera sentimentale è necessario essere propositivi.

6° Leone: in questo periodo potrebbe esserci qualche piccola controversia nei rapporti familiari.

Siate sempre cauti.

5° Scorpione: le stelle vi invitano a catturare al volo delle occasioni. In amore è tempo di essere un po' più fantasiosi, specie se siete legati a un rapporto da tanto tempo.

I primi quattro segni del 17 gennaio

4° in classifica, Toro: non amate essere costretti a stare per forza entro dei confini. Siete persone creative che amano esprimersi nelle modalità più disparate.

In amore siete molto passionali, specie in questo periodo.

3° Gemelli: in amore non ci devono essere confini. Cercate di allargare i vostri orizzonti e non soffermatevi troppo sul futuro. Nel lavoro, invece, è necessario avere degli obiettivi per essere produttivi.

2° Sagittario: siate un po' più permissivi. Siete sempre rigidi e ligi al dovere, mentre in certi casi fa bene anche trasgredire qualche regola.

1° Capricorno: siete caparbi e difficilmente cambiate idea quando vi ponete un obiettivo. Nel lavoro state per raggiungere dei traguardi importanti, non fermatevi mai.