L'Oroscopo della giornata di giovedì 11 gennaio vedrà un Ariete impulsivo a causa della Luna in quadratura, mentre Toro sarà in ottima forma grazie a Marte nel segno. Cancro non dovrà pretendere di avere tutto e subito, mentre Pesci sarà più sincero e maturo nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 11 gennaio.

Previsioni oroscopo giovedì 11 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale fatta di luci e ombre in questo periodo secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà intesa grazie a Venere, ma con la Luna in quadratura non sarete sempre in grado di comprendere i sentimenti della persona che amate.

In ambito lavorativo il vostro impegno non passerà inosservato, ma attenzione a non agire d'impulso. Voto - 7️⃣

Toro: periodo in rialzo per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, queste prime giornate dell'anno saranno importanti per capire come rendere questo periodo migliore. In amore ci sarà stabilità all'interno del vostro rapporto grazie alla Luna in congiunzione. Nel lavoro sarete in ottima forma grazie a Marte, sempre pronti a prendere per primi l'iniziativa. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non particolarmente rosea in questo periodo. Il rapporto tra voi e il partner sarà messo in discussione dalla posizione sfavorevole di Venere. Anche voi single non sarete così in vena di emozioni, preoccupandovi maggiormente di voi stessi.

Sul fronte professionale state andando bene, ciò nonostante meglio non correre troppi rischi al momento. Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà un cielo splendente quello di giovedì secondo l'oroscopo. Pretendere tutto e subito, sia in amore che in ambito professionale, non vi aiuterà a ottenere ciò che volete. Dovrete essere pazienti, perché solo in questo modo potrete finalmente realizzare i vostri desideri.

Voto - 6️⃣

Leone: godrete di una giornata abbastanza tranquilla e piacevole secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso ci sarà una splendida intesa tra voi e il partner, dettata una luminosa Venere in trigono dal segno amico del Sagittario. Sul fronte professionale alcuni progetti richiederanno tempo, ma il risultato che potrete raggiungere è da non sottovalutare.

Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di giovedì nel complesso discreta per voi nativi del segno. La Luna in trigono vi permetterà di affrontare la vita con maggior entusiasmo e ottimismo nonostante Venere sia a sfavore. Sul fronte professionale prendere sul serio alcune mansioni che possono rivelarsi di successo se gestite bene. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale altalenante in questa giornata di giovedì. La Luna in quadratura vi metterà in difficoltà. Non sarà facile infatti trovare sempre la giusta intesa con la persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio in sestile vi permetterà di essere precisi in quel che fate, ma attenzione al vostro atteggiamento. Potreste essere infatti un po’ nervosetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale convincente in questo giovedì di gennaio. Il rapporto con la persona che amate sarà piacevole. Fare qualcosa insieme stimolerà la vostra relazione. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti come da voi previsto. Presto potrete ambire a risultati molto interessanti. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Venere in congiunzione vi permetterà di vivere un rapporto davvero affiatato, fatto di momenti romantici e nuove occasioni. Sul fronte lavorativo vi focalizzerete sui vostri progetti, cercando di fare del vostro meglio per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo piacevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Avrete tante cose da fare in campo professionale, e sarete felici di potervi cimentare in progetti di vostro gradimento. Sul fronte amoroso ci sarà una buona intesa tra voi e il partner grazie alla Luna in congiunzione. Sarà un bel periodo per entrare più sintonia con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo favorevole in questo giovedì di gennaio grazie a Venere in sestile. Il vostro modo di amare nei confronti del partner non passerà certo inosservato. Soprattutto voi nati nella seconda decade, sarete in grado di manifestare al meglio le vostre emozioni. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso in linea con le aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in sestile dal segno del Capricorno vi permetterà di essere più maturi e sinceri nei confronti del partner.

Certo, Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante potreste dare inizio a una lenta ma decisa ripresa. Nel lavoro avrete buone energie grazie a Marte, ciò nonostante lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni più importanti. Voto - 7️⃣