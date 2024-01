Ottimo momento in amore per i Toro secondo l'oroscopo del 6 gennaio. I nati sotto il segno della Vergine, invece, devono risolvere delle faccende in sospeso per ritrovare un po' di serenità perduta negli ultimi tempi, di seguito tutti i dettagli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: ci sono dei nodi che devono necessariamente venire al pettine. Non siate troppo rigidi con voi stessi.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 6 gennaio vi esortano ad essere risoluti. Nel momento in cui decidete di porre fine ad un rapporto, fatelo in maniera drastica, senza ripensamenti.

10° Acquario: ci sono delle questioni in sospeso sul lavoro che andrebbero risolte. Le previsioni vi invitano ad essere un po' più attenti ai bisogni delle persone a cui tenete, specie del partner.

9° Ariete: in amore è tempo di lasciarsi andare. Non siate troppo polemici e cercate di scendere a qualche compromesso se volete ottenere dei risultati interessanti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: nel lavoro stanno per aprirsi delle nuove strade, tuttavia, è necessario essere concentrati e proiettati sul futuro. Non siate troppo polemici con le persone a cui tenete.

7° Sagittario: chi ha avuto delle divergenze in questo periodo, adesso può recuperare. Dal punto di vista sentimentale è necessario essere un po' più aperti e meno rigidi.

6° Gemelli: l'anno nuovo potrebbe portare per voi una serie di cambiamenti molto interessanti che riguardano la sfera professionale. Non fermatevi alle apparenze e andate più nella sostanza delle cose e, soprattutto, delle persone.

5° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo vi invitano a trascorrere un po' di tempo in più in compagnia delle persone che amate.

Nel lavoro siete molto precisi e meticolosi.

Oroscopo segni fortunati del 6 gennaio

4° in classifica Capricorno: l'anno nuovo potrebbe essere determinate nel lavoro per molti di voi. Rimboccatevi le maniche e non state mai fermi. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità.

3° Pesci: siate lungimiranti. Sia in amore sia nel lavoro è importante guardare oltre e non fermarsi mai alle apparenze.

2° Cancro: la Luna è favorevole e questo vi aiuterà a concentrarvi un po' di più su tutte quelle cose che davvero contano per voi. In ambito professionale è importante mostrarsi sempre sicuri.

1° Toro: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Soprattutto i single potrebbero ricevere delle proposte molto interessanti. Se siete alla ricerca di avventure, vi trovate nel momento propizio.