Le previsioni dell'oroscopo del 7 gennaio invitano i nati sotto il segno del Sagittario a cogliere al volo certe occasioni. I Pesci, invece, devono cercare di essere un po' più decisi e risoluti nella vita. Gli Acquario infine devono prestare grande attenzione soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, di seguito tutti i dettagli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: cercate di essere un po' più pazienti. Spesso tendete a perdere le staffe anche per cose decisamente futili e questo potrebbe portarvi a discutere inutilmente.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 7 gennaio vi esortano ad essere un po' più decisi. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete aspettare ancora un po'.

10° Bilancia: nel lavoro stanno per arrivare dei cambiamenti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego, oppure sta cercando una posizione differente, potrebbe essere accontentato. In amore c'è qualcosa da risolvere.

9° Acquario: le stelle vi invitano ad essere attenti alle esigenze del partner. Non siate troppo polemici, soprattutto con le persone a cui tenete particolarmente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: attenti alle nuove opportunità che potrebbero presentarsi sul vostro cammino.

Sia in amore sia nel lavoro è necessario mantenere la calma.

7° Toro: l'oroscopo del 7 gennaio è abbastanza favorevole per voi. Cercate, però, di non prendere delle decisioni troppo affrettate, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

6° Vergine: ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte quanto prima.

Se siete in attesa di un cambiamento, è necessario non tirare troppo la corda. In amore dovete essere riflessivi.

5° Cancro: Mercurio nel segno vi renderà molto creativi e fantasiosi. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo a riflettere.

Oroscopo segni fortunati del 7 gennaio

4° in classifica Capricorno: non fate luogo a cambi di programma troppo esagerati. Riflettete prima di cimentarvi in una nuova avventura. In amore dovete essere più liberi.

3° Gemelli: giornata molto intrigante per i nati sotto questo segno. La Luna è favorevole, pertanto, potrebbero esserci delle belle soddisfazioni in arrivo a stretto giro.

2° Leone: le coppie potrebbero vivere un momento molto favorevole in questo periodo. Siate attenti nei rapporti interpersonali, altrimenti potrebbero esserci delle ripercussioni.

1° Sagittario: ottimo momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle occasioni in arrivo per voi, cercate di essere audaci e non fermatevi alle apparenze.