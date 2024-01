L'oroscopo della giornata di martedì 2 gennaio prevede un Leone più dinamico al lavoro, in grado di adattarsi velocemente a nuove situazioni professionali, mentre alcune occasioni per i nativi Bilancia potrebbero concretizzarsi. Un tris di pianeti favorevoli per i nativi Sagittario permetterà al segno di fuoco di eccellente in ogni campo, mentre per il Capricorno ci sarà una grande stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 2 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 2 Gennaio 2024 segno per segno

Ariete: la seconda giornata dell'anno sarà caratterizzata da Luna e Venere in contrapposizione.

Ci sarà piccolo screzio tra voi e il partner, ma questo non vorrà dire che attraverserete una crisi. Nel lavoro sarete intraprendenti, ma soprattutto parecchio volenterosi nel tentativo di portare a casa buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: una bella Luna in trigono illuminerà il vostro rapporto in questa giornata di martedì. Tra voi e il partner ci sarà sintonia e non mancheranno i bei momenti di complicità. Per quanto riguarda il lavoro potreste tentare nuovi approcci per i vostri progetti, ma attenzione a non sbilanciarvi troppo. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà diversi pianeti in opposizione. Il nuovo anno non inizierà nel migliore dei modi. In amore alcuni imprevisti potrebbero rendere complicato lo svolgimento delle vostre mansioni.

Sul fronte amoroso, single oppure no, dovrete accettare il pensiero della persona che amate, senza fare per forza a modo vostro. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali altalenanti. Con la Luna in opposizione dal segno del Capricorno, il vostro buon senso nei confronti del partner potrebbe venire meno. Attenzione dunque a non essere impulsivi.

Sul fronte professionale alcuni progetti andranno bene soltanto se avrete abbastanza pazienza. Voto - 7️⃣

Leone: godrete di un cielo davvero sereno all'inizio di questo gennaio. Venere vi assisterà in amore, portando una buona dose di romanticismo nella vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio porteranno interessanti occasioni per risollevare alcuni progetti che sembravano essere naufragati.

Sarete inoltre in grado di adattarvi a nuovi ambienti e dare sempre il massimo. Voto - 9️⃣

Vergine: la Luna in trigono vi darà una mano in questa giornata di martedì, ma con Venere in quadratura dal segno del Sagittario non potrete avere grandi pretese per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, dovrete avere molta pazienza, ma soprattutto, dovrete comprendere cosa fare per essere felici insieme alla persona che amate. Nel lavoro meglio non correre troppo al momento. Con Marte e Mercurio negativi, non tutti i vostri progetti saranno semplici da realizzare. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un martedì positivo in campo professionale. I vostri progetti andranno molto bene, inoltre, potrebbero finalmente concretizzarsi alcune occasioni che aspettavate da tempo.

Sul fronte amoroso la Luna e Venere saranno in contrapposizione. Non sempre i vostri sentimenti saranno ben compresi dalla persona che amate, ma questo non vorrà dire che attraverserete una crisi. Una giornata no può capitare. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive in questa giornata di martedì. Tra voi e il partner ci sarà un buon equilibrio e momenti davvero teneri grazie alla Luna in sestile. Avrete ancora molto da fare per rendere unico il vostro legame. Nel lavoro avrete cura dei vostri progetti, anche se a volte i risultati non saranno sempre così appaganti. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un martedì molto positivo e coinvolgente per voi nativi del segno. Non potevate iniziare l'anno meglio di così, grazie a un tris di pianeti formato da Venere, Marte e Mercurio in congiunzione.

In amore ci sarà stabilità e intesa con il partner. Anche voi single potreste realizzare piccoli ma importanti sogni. Nel lavoro sarà il momento giusto per concludere importanti affari, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Capricorno: in questa seconda giornata dell'anno godrete della Luna in congiunzione. Sarà un bel periodo da dedicare alla persona che amate, cercando di rafforzare il legame che vi unisce. In ambito lavorativo sarete attivi e con le giuste idee da applicare ai vostri progetti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo stabile per voi nativi del segno grazie anche a un cielo poco influente. In amore cercherete di costruire il vostro rapporto un passo alla volta, guadagnandovi la fiducia della persona che amate.

Nel lavoro i successi più importanti si raggiungono partendo da idee uniche che possano permettervi di raggiungere la vetta del successo. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un periodo fatto di alti e bassi per voi. La Luna in sestile vi darà una mano, ma con Venere in quadratura, non sempre sarete in grado di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Anche per quanto riguarda il lavoro sarete messi in difficoltà da Mercurio e Marte in quadratura. Giove e Saturno vi daranno una mano, ciò nonostante meglio non correre troppi rischi. Voto - 6️⃣