L'oroscopo del fine settimana del 27 e 28 gennaio prevede una Vergine più strategica e obiettiva in campo professionale grazie a Mercurio, mentre la Luna darà maturità e romanticismo ai nativi Leone. Ariete non sarà sempre di ottimo umore, mentre Pesci saprà sempre cosa è più giusto in amore e al lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 27-28 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: il vostro umore non sarà sempre così piacevole in quest'ultimo fine settimana di gennaio. Tra voi e il partner ci sarà Venere in quadratura e, anche se la Luna vi darà una mano, faticherete a trovare la giusta sintonia con il partner.

Nel lavoro dovrete essere più sicuri dele scelte che farete in modo tale da non cadere in errore. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale ottima secondo l'Oroscopo del prossimo weekend. Anche se la Luna sarà sfavorevole nella giornata di sabato, troverete comunque il giusto modo per far sorridere la persona che amate. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con grande entusiasmo, sicuri di poter ambire davvero in alto. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale nel complesso valida in questo periodo. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole stabilità, ma attenzione nella giornata di domenica, quando la Luna si troverà in quadratura. Sul fronte professionale i vostri progetti assumeranno un certo valore in questo periodo.

Dimostrerete tutte le vostre abilità nel tentativo di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo poco incoraggiante in questo periodo a causa di un cielo sfavorevole. In amore la Luna vi darà una mano, ma con Venere in quadratura non potrete avere grandi pretese. Anche nel lavoro potreste sentirvi un po’ smarriti, forse perché siete in attesa di nuovi incarichi che non arrivano.

Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in congiunzione infonderà in voi una certa maturità in questo fine settimana. Il rapporto tra voi e il partner si rivelerà piacevole e sufficientemente romantico, soprattutto per voi nati nella terza decade. Nel lavoro è importante capire che dovrete espandere il vostro business, senza ovviamente correre troppi rischi.

Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo cielo in questo fine settimana per voi nativi del segno. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato da Venere in trigono, oltre che da una splendida Luna in congiunzione durante la giornata di domenica. Per quanto riguarda il settore professionale i vostri progetti saranno a buon punto: dovrete soltanto portarli a termine con successo. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale sfavorevole secondo l'oroscopo del fine settimana. Questo cielo vedrà stelle come Venere e Mercurio in quadratura. In amore sarà necessario non agire d'impulso e comprendere maggiormente i sentimenti del partner. Sul fronte lavorativo attenzione a non buttarvi in progetti più grandi di voi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni del fine settimana nel complesso soddisfacenti per voi nativi del segno. La giornata di sabato forse non sarà il top in amore a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante, a partire da domenica, riuscirete a esprimere al meglio le vostre emozioni. In ambito lavorativo ve la caverete davvero bene. I vostri progetti andranno avanti, e le entrate non saranno niente male. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso stabile nonostante questo cielo non sia più particolarmente influente. Il vostro rapporto sarà sufficientemente romantico, in più, la Luna vi darà una mano nella giornata di sabato. Nel lavoro ve la caverete molto bene. Soprattutto se avete dei progetti già in corso d'opera, sarà un periodo comunque produttivo.

Voto - 7️⃣

Capricorno: non potrete chiedere di meglio in quest'ultimo fine settimana di gennaio. Single oppure no, con Venere in buon aspetto, emozioni e sentimenti faranno fermamente parte della vostra vita sentimentale. Sul fronte professionale sarete piuttosto abili, con le idee giuste da applicare ai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: il weekend non inizierà benissimo a causa della Luna in opposizione secondo l'oroscopo. Di contro, questo movimento astrale sfavorevole nei vostri confronti non durerà a lungo. Attenzione dunque a non superare certi limiti in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare, e i risultati saranno spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi permetterà di dimostrare saggezza nei confronti del partner.

Saprete sempre cosa è più giusto per il vostro rapporto, che andrà avanti a gonfie vele grazie a Venere. Anche nel lavoro sarete abbastanza precisi e abili in quel che fate grazie a stelle come Mercurio, Marte e Saturno. Voto - 8️⃣