L'oroscopo di domani 23 gennaio si forma sotto la Luna in Cancro. Questo aspetto astrale potrebbe rendere i Gemelli comunicativi, ma anche solitari. I Cancro, invece, saranno distratti e testardi, per questo si posizionano tra gli ultimi posti nella classifica del giorno.

Previsioni astrologiche giorno 23 gennaio: gli ultimi in classifica

12° Gemelli - Creativi e comunicativi. È un buon periodo per esprimere la vostra personalità e condividere le vostre idee con gli altri. In ambito lavorativo, la giornata permette di fare progressi nelle vostre attività.

Ciononostante, vi state chiudendo troppo in voi stessi. Gennaio è iniziato in malo modo, forse, ma potete rimettervi in carreggiata.

11° Cancro - La Luna in quadratura può rendere difficile la comunicazione con gli altri. Avrete la testa tra le nuvole e sarete decisi a fare ciò che volete. Testardaggine alle stelle. Cercate di essere comprensivi e di evitare affermazioni troppo drastiche. In campo professionale, è un buon periodo per concentrarvi sui dettagli. In amore, più di una persona vi pensa in continuazione come se avesse un'ossessione per voi.

10° Sagittario - Irrequieti e impulsivi. Cercate di mantenere la calma e di non fare scelte avventate. In ambito lavorativo, è un buon momento per apportare cambiamenti.

9° Capricorno - Concentrati e pragmatici. È un buon momento per portare a termine i vostri progetti. In ambito professionale, è un buon periodo per intraprendere nuove strade.

I segni con giornata discreta

8° Pesci - Malinconici e nostalgici. Cercate di guardare al futuro con ottimismo. In ambito lavorativo, è un buon momento per intraprendere nuovi percorsi.

In famiglia o col partner, non vi sentite compresi e apprezzati abbastanza.

7° Ariete - Favorite le relazioni, sia sentimentali che professionali. È una giornata valida per fare nuove conoscenze e consolidare i rapporti già esistenti. Nel lavoro, le stelle sono favorevoli per chi vuole intraprendere nuove strade.

6° Leone - Carismatici e affascinanti.

La persona che vi interessa potrebbe capitolare al vostro corteggiamento. È un buon momento per fare stringere nuove conoscenze da sfruttare anche nella professione. Buon momento per chiedere un aumento della paga. Delegate qualche mansione perché state facendo tutto voi.

5° Toro - Qualche astro è in opposizione e ciò può rendervi nervosi e insofferenti. Cercate di mantenere la calma e di non prendervela con le persone sbagliate. In ambito lavorativo, è un buon momento per fare chiarezza su alcuni obiettivi. Investite con cautela, siate sempre lungimiranti e pronti a tutto.

I segni ai primi posti in classifica

4° Acquario - Originali e creativi. È un buon momento per esprimere la vostra personalità in modo unico.

In ambito lavorativo è giunto tempo di fare il bilancio delle vostre attività e delle entrate. Se non innovate, fallite.

3° Vergine - Ansiosi e stressati. Cercate di rilassarvi e di dedicarvi ad attività che vi piacciono. In ambito lavorativo, è il momento di organizzare il vostro lavoro in modo più efficiente.

2° Bilancia - Diplomatici e concilianti. Risolverete eventuali conflitti e saprete migliorare le relazioni con gli altri. Chi non lavora potrebbe uscire a cercare qualche soluzione valida. Non soffermatevi troppo sulle parole altrui, l'importante è piacersi. La fortuna vi guiderà verso il miglior percorso.

1° Scorpione - Passionali e intensi. Cercate di vivere la vostra relazione al massimo, senza gelosie e recriminazioni. Sfruttate la giornata per concentrarvi su progetti a lungo termine. Shopping e risate.