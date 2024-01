L'Oroscopo di domani 5 gennaio accoglie un venerdì interessante, caratterizzato dal transito della Luna in Scorpione. All'ultimo posto nella classifica giornaliera troviamo il segno del Cancro che si sentirà sensibile e bramoso di amore. Dovrebbe andare molto meglio all'Ariete che risulterà scattante e pieno di forza. In relazione all'amore, al lavoro e alla salute, scopriamo le previsioni astrologiche del 5/1 di ciascun segno zodiacale con annessa classifica.

Previsioni astrologiche 5 gennaio: gli ultimi in classifica

12° Cancro - Amore: potreste sentirvi un po' più sensibili del solito.

Avrete bisogno di essere amati e supportati dal partner. Lavoro: possibile confusione. Avrete bisogno di prendere un po' di tempo per capire cosa volete fare. Salute: cercate di dormire di più e di preoccuparvi di meno.

11° Vergine - Amore: potreste avvertire un senso di criticità in amore. Sarete pronti a dare consigli alla persona amata, ma fate attenzione a non essere troppo invadenti. Lavoro: stress in agguato. Avrete bisogno di prendervi del tempo per rilassarvi e per ricaricarvi. Salute: attenzione alle diete improvvisate.

10° Bilancia - Amore: oggi potreste sentirvi un po' insicuri o incerti in amore. Potreste non sapere cosa volete dalla vostra relazione, per cui è importante parlarne con il partner e condividere i vostri sentimenti.

Lavoro: vi sentirete un po' più equilibrati e armoniosi sul lavoro, potreste lavorare bene con gli altri e raggiungere i vostri obiettivi. È importante continuare a dare del proprio meglio. Salute: stanchezza da affrontare.

9° Gemelli - Amore: sarete più esuberanti del solito. Sarete pronti a divertirvi e a stare con gli amici.

Lavoro: potreste avere un’idea brillante che potrebbe portare a un nuovo progetto proficuo. Siate pronti a condividerla con i vostri colleghi. Salute: importante fare attenzione allo stress.

I segni zodiacali nel limbo

8° Scorpione - Amore: passionali. Sarete pronti a vivere una storia d’amore intensa. Lavoro: aggressività in vista.

Avrete bisogno di imparare a controllare le vostre finanze. Salute: cercate di muovervi di più.

7° Sagittario - Amore: ottimismo nelle vedute. Sarete pronti a vivere una storia d’amore felice. Lavoro: confusione nelle decisioni. Avrete bisogno di prendere un po' di tempo per capire quale strada percorrere. Salute: attenzione allo sconforto, cercate aiuto se sentite di non farcela ad andare avanti da soli.

6° Pesci - Amore: è una giornata positiva per l’amore. Potreste incontrare qualcuno di intrigante e vivere momenti di grande intimità e passione. Lavoro: vi sentirete motivati e sarete pronti a mettervi in gioco. Potreste ricevere una proposta interessante o un riconoscimento per il vostro lavoro.

Salute: sarete scattanti, ma non strapazzatevi troppo o ne pagherete presto le conseguenze.

5° Capricorno - Amore: troppe responsabilità familiari addosso. Potreste sentire il bisogno di fare un bilancio della vostra relazione e di capire cosa volete per il futuro. Lavoro: siete determinati a raggiungere i vostri obiettivi. La concentrazione non manca e nemmeno la motivazione. Non vi lascerete fermare da nessuno. Salute: attenzione allo stress nonostante la salute è buona.

I primi 4 segni in classifica

4° Acquario - Amore: potreste sentirvi particolarmente ispirati a fare qualcosa di romantico per il vostro partner, o semplicemente a passare del tempo di qualità insieme. Lavoro: sarete in grado di raggiungere obiettivi importanti o risolvere dei problemi complessi.

Se state cercando un altro lavoro, in queste 24 ore potreste avere buone possibilità di trovare qualcosa che vi interessi. Salute: energici e vitali.

3° Leone - Amore: sentimenti romantici accentuati. Sarete pronti a fare un gesto carino per la vostra persona amata. Lavoro: vi sentirete pieni di energia e di creatività e pronti a portare avanti i vostri progetti con successo. Salute: ottima forma fisica e mentale.

2° Toro - Amore: vi attende una giornata positiva. Potreste incontrare quella persona che vi attrae e con cui vi sentite a vostro agio. Lavoro: in arrivo un riconoscimento per il vostro duro lavoro o una nuova opportunità professionale. L'importante è essere realisti e non sopravvalutare le proprie capacità.

Salute: anche se la vostra salute dovesse essere buona, sarà importante fare attenzione all'alimentazione.

1° Ariete - Amore: potreste avere un forte desiderio di trascorrere del tempo con la persona amata, organizzate un’uscita romantica. Lavoro: potreste sentirvi pieni di energia e di entusiasmo. Sarete pronti a prendere in mano le redini e a portare avanti i vostri progetti. Salute: riposati e pieni di energia.