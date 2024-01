L'oroscopo di sabato 6 gennaio ha in serbo tante novità. Amore, vita famigliare e sociale sono pronti a unirsi per creare un mix esclusivo. Grazie ai transiti dei pianeti sarà possibile definire la quotidianità di ogni segno zodiacale. In particolare i Gemelli saranno fortunati, mentre i Pesci distanti.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 6 gennaio con annessa classifica dei segni.

La classifica secondo l'oroscopo del 6 gennaio: le prime posizioni

Gemelli (1° posto): sarete attenti e razionali. Il vostro comportamento farà la differenza. Avrete l'attenzione del prossimo, dei colleghi di lavoro e del capo.

Vi lascerete andare poco all'istinto, ma sarà il vostro partner a compensare. La relazione sentimentale andrà per il meglio.

Cancro (2° posto): il rapporto di coppia andrà a gonfie vele. Non potrete fare a meno di aprire il vostro cuore con il partner. Sarà comprensivo, gentile e dolce. Le sue attenzioni vi faranno davvero piacere. Non vedrete l'ora di organizzare la prossima avventura da fare insieme.

Toro (3° posto): vi sentirete responsabili nei confronti della vostra famiglia. Vi prenderete cura delle persone care, senza escludere gli amici. Nonostante questo, il lavoro avrà sempre la priorità. Per voi, sarà molto importante affermarvi a livello professionale. Ne varrà della vostra autostima.

Acquario (4° posto): sarete l'anima della festa. Apparirete cordiali, allegri e chiacchieroni. Non vi tirerete mai indietro di fronte a una conversazione e non vi sentirete neanche in imbarazzo. Qualcuno vi noterà, ma non avrete alcuna intenzione di intraprendere un nuovo rapporto di coppia.

Vergine (5° posto): sarete degli ottimi ascoltatori.

Non potrete fare a meno di aiutare i vostri amici. Nel farlo, però, non apparirete affatto invadenti. Al contrario, cercherete di agire nell'ombra, senza farvi notare. I vostri gesti, tuttavia, non passeranno inosservati. Riceverete il giusto riconoscimento.

Scorpione (6° posto): conoscerete una persona speciale. Verrete subito conquistati dal suo modo di fare.

Nonostante questo, ci metterete un po' per fare la prima mossa. Non vorrete subire una nuova delusione. Questo vi spingerà a muovervi con attenzione, senza impulsività.

Le ultime posizioni in classifica: le previsioni astrologiche del 6 gennaio

Bilancia (7° posto): il lavoro vi metterà un po' in crisi. I colleghi non saranno molto gentili con voi. Tenderanno ad approfittare della vostra gentilezza. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di mettere le cose in chiaro. Nel farlo, però, sarà meglio non utilizzare parole forti.

Leone (8° posto): vi sentirete un po' disorientati. Avrete bisogno di confrontati con in vostri amici per intraprendere una strada più stabile. Sarete molto sinceri nelle vostre esternazioni, però, in alcuni momenti, potreste esagerare.

Fate attenzione a non ferire le persone care.

Sagittario (9° posto): avrete fiducia nelle vostre capacità, ma un evento potrebbe distrarvi dall'obiettivo finale. Sarà un ostacolo difficile da superare, sia dal punto di vista pratico che da quello emotivo. Nonostante questo, preferirete non accettare aiuti esterni.

Pesci (10° posto): vi allontanerete dalle persone care. Sarete convinti di non poter fare niente per sistemare le cose. Fare un passo indietro vi sembrerà la cosa più giusta. Gli altri, però, potrebbero pensarla in un modo completamente diverso.

Ariete (11° posto): vi sentirete un po' esclusi dal partner. Cercherete di comprendere il suo punto di vista, ma non sarà affatto facile. Tenderete a rimandare una cerca conversazione e questo non vi piacerà affatto.

Non smetterete di andare alla ricerca della verità, neanche in questa situazione.

Capricorno (12° posto): questa giornata non inizierà nel modo giusto. Vi sentirete stanchi, poco energici e disorientati. Preferirete concentrarvi solo su determinati aspetti della quotidianità perché, per il momento, non vorrete mettere troppa carne al fuoco.