L'oroscopo della giornata di domenica 28 gennaio prevede un Capricorno scalpitare in amore, forte di un cielo meraviglioso, mentre Pesci dovrà essere più comprensivo e rispettoso nei confronti del partner. L'Ariete non avrà molta fortuna, sia in amore che al lavoro, mentre Leone vivrà un periodo più stabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 28 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 28 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana purtroppo sfortunata per voi nativi del segno. Ottenere il consenso del partner quando la Luna e Venere saranno contro di voi non sarà facile.

Se siete single il vostro approccio verso la persona che amate potrebbe non essere dei migliori. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più organizzati se volete raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo sereno, concreto sopra di voi. Sarete pieni di aspettative, e cercherete di ottenere il massimo dalla vostra vita. In amore tra voi e il partner ci sarà serenità, intesa, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro tutto procederà secondo i vostri piani, e i vostri obiettivi saranno più vicini di quanto pensiate. Voto - 9️⃣

Gemelli: non sarà una domenica memorabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, ma nel complesso neanche deludente.

In amore la Luna sarà in quadratura. Forse non sarete sempre romantici, ma cercherete di avere rispetto per il partner. Nel lavoro vi limiterete a svolgere il minimo sindacale, di conseguenza i risultati non saranno grandiosi. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di domenica che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Di contro questo cielo sarà ancora cupo nei vostri confronti.

Soprattutto nel lavoro, i vostri progetti non sembrano andare per il verso giusto, e potrebbe essere necessario un intervento mirato. In amore la Luna vi permetterà di vedere diversamente il vostro rapporto, ciò nonostante tra voi e il partner non ci sarà ancora una grande sintonia. Voto - 6️⃣

Leone: periodo stabile per voi nativi del segno.

Questo cielo non vi darà noie, e la vostra vita quotidiana scorrerà senza grandi problemi, anche se potreste sentirvi comunque in una fase di stallo. Soprattutto al lavoro infatti, sarete alla ricerca di nuovi stimoli, che però non sembrano arrivare. In amore avere il consenso del partner vi permetterà di vivere un rapporto più tranquillo e affiatato. Voto - 7️⃣

Vergine: non potete chiedere di meglio in quest'ultima domenica di gennaio. Sarete avvolti da buoni sentimenti grazie alla Luna e Venere, da condividere con la persona che amate per godere al meglio della vostra storia d'amore. Sul fronte professionale ci saranno progetti interessanti da sviluppare, che potrebbero darvi importanti risultati e soddisfazioni.

Voto - 9️⃣

Bilancia: il rapporto con la persona che amate non sarà così semplice in questo periodo considerato che il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno del Capricorno. Anche voi single non sarete particolarmente emotivi. Sul fronte professionale sarà necessario cercare nuove strade per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una domenica tranquilla e piacevole per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una bella Luna e una luminosa Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà un bel periodo per mostrare le vostre emozioni ed entrare in empatia con la vostra fiamma. In campo professionale avrete tutti i mezzi necessari per mettere insieme buoni progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: non sarà un allineamento di pianeti ottimale secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

La Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione con la persona che amate, e portare dunque a spiacevoli discussioni. Settore professionale invece nel complesso stabile, con risultati soddisfacenti e in linea con le aspettative. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un cielo splendido per voi nativi del segno in questa domenica. Il rapporto con il partner sarà davvero eccellente, dimostrando tutto il vostro amore al meglio delle vostre possibilità. Anche per quanto riguarda il lavoro tutto gira perfettamente in questo periodo. Lavorare duramente vi permetterà di ricavare soddisfazioni e ottimi guadagni. Voto - 9️⃣

Acquario: sarà una domenica più tranquilla e piacevole secondo l'oroscopo. La Luna non sarà più in cattivo aspetto, e riuscirete a concentrarvi meglio sulla vostra relazione di coppia.

Anche voi single sarete più attivi in amore. Sul fronte professionale sarà possibile raggiungere determinati obiettivi soltanto se avrete i mezzi e le capacità giuste. Meglio dunque non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Pesci: dovrete essere più comprensivi e rispettosi verso il partner in questo periodo considerato la Luna in opposizione. Anche se Venere vi darà una mano, attenzione al vostro modo di fare. Molto bene il settore professionale grazie a Marte, Mercurio, Giove e Saturno, che vi metteranno nelle condizioni migliori per gestire i vostri progetti. Voto - 7️⃣