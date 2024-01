L'oroscopo della giornata di domenica 7 gennaio prevede un Ariete pieno di entusiasmo grazie ad un cielo stellato, mentre Gemelli si sentirà a suo agio nel riprendere la propria routine. Pesci si dimostrerà più maturo e affettuoso nei confronti del partner, mentre per il Capricorno sarà un buon momento per esprimere la propria creatività. Vediamo nel dettaglio tutte le previsioni.

Previsioni oroscopo domenica 7 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: prima domenica dell'anno piacevole per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso sarete aiutati dal pianeta Venere, che vi permetterà di condividere emozioni e sentimenti verso la persona che amate.

In ambito lavorativo dovrete saper gestire bene le energie a disposizione considerato Marte in quadratura. In ogni caso, dovreste riuscire a raggiungere interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione. Single oppure no, oltre a dimostrare buone emozioni, dovrete anche essere maturi, responsabili e sinceri per costruire una relazione forte. In ambito lavorativo Marte in trigono sarà una preziosa risorsa per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: con Venere in opposizione dal segno del Sagittario faticherete a essere romantici nei confronti del partner. Non ci saranno dunque grandi emozioni. Sarà necessario capire cosa potete fare per rendere nuovamente felice il partner.

In ambito lavorativo riprenderete regolarmente la vostra routine. Vi sentirete più a vostro agio, esprimendo un maggiore entusiasmo. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di domenica stimolante in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione. Single oppure no, sarà più semplice per voi entrare in sintonia con la vostra fiamma e godere di un rapporto sereno.

In ambito lavorativo Marte potrebbe prosciugare le vostre energie. I vostri progetti andranno avanti, ma dovrete fare attenzione a non sciuparvi troppo. Voto - 7️⃣

Leone: periodo altalenante in campo amoroso a causa della Luna in quadratura. Questo non vorrà dire che ci sarà una crisi tra voi e il partner, ciò nonostante dovrete avere un pò di pazienza ed essere più comprensivi nei confronti della vostra fiamma.

Sul fronte professionale sarà un periodo creativo per voi grazie a Mercurio in trigono, dove dimostrerete creatività e impegno in quel che fate. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una domenica più tranquilla per voi grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, sarete in grado di comprendere più facilmente i sentimenti della persona che amate, ma attenzione comunque a Venere in quadratura. Sul fronte professionale alcuni progetti stanno finalmente andando per il verso giusto, ma dovrete ancora avere pazienza e dimostrare tutto il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole in questa giornata di domenica. Il sostegno di Venere in sestile vi permetterà di vivere momenti davvero teneri con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti richiederanno maggior impegno fisico da parte vostra. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale in crescita grazie a Marte in sestile. Secondo l'Oroscopo della giornata di domenica, si apriranno nuove opportunità professionali che non dovrete assolutamente ignorare. Sul fronte amoroso godrete di una simpatica e luminosa Luna in congiunzione, che vi permetterà di trascorrere una giornata davvero serena. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali soddisfacenti grazie a Venere e Mercurio in congiunzione. In amore esprimere buoni sentimenti e maturità nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale esprimerete bene la vostra creatività, mettendo insieme progetti sempre ben curati.

Voto - 9️⃣

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del segno grazie a un cielo davvero equilibrato. In ambito lavorativo dimostrerete creatività e voglia di fare e con Marte nel segno avrete più energie da spendere per i vostri progetti. In amore la Luna in sestile vi permetterà di costruire un rapporto stabile e maturo, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta in questa giornata di domenica. Con Venere in sestile dal segno del Sagittario, sarà un bel momento per voi e per la persona che amate. Attenzione però alla Luna in quadratura che potrebbe alterare il vostro umore. In ambito lavorativo avrete buone idee per i vostri progetti e risorse a sufficienza per poterli realizzare.

Voto - 7️⃣

Pesci: periodo migliore in campo amoroso grazie alla Luna in trigono. Vi dimostrerete più maturi e affettuosi nei confronti del partner, capaci di costruire un rapporto più unito. Sul fronte professionale Marte sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a reagire a questo periodo meno florido. Voto - 7️⃣