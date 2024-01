L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 gennaio. In evidenza il prossimo inizio settimana, messo a confronto con i segni della seconda sestina zodiacale. Tra i segni favoriti dall'Astrologia del periodo Bilancia e Scorpione, entrambi valutati in periodo da cinque stelle. Curiosi di conoscere come sono stati valutati i restanti simboli astrali?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questa parte iniziale della settimana si prospetta molto positiva, con un lunedì favorevole in quasi tutti i settori della vostra vita. Grazie al sostegno delle stelle, riuscirete a gettare solide basi per progetti importanti, incoraggiati da notizie interessanti in arrivo. Le previsioni indicano una vita di coppia appagante grazie a un'ottima posizione dei pianeti nel vostro segno. Idee brillanti e soluzioni innovative emergeranno facilmente, consentendovi di creare un'atmosfera intrigante da condividere con il partner. Per i single, il giorno si prospetta propizio per viaggiare, andare al cinema, incontrare amici o contattare persone care.

Approfittate di questa opportunità per rilassarvi, dedicando anima e cuore alle attività che più vi appassionano. Sul fronte lavorativo, non solo avrete chiarezza nelle vostre azioni, ma dimostrerete anche abilità nella pianificazione di eventuali piani operativi.

Scorpione: ★★★★★. La giornata di lunedì prenderà il via con un ottimo sprint e chiuderà in modo ottimale a fine serata.

Sarà una giornata in cui sarete socievoli, capaci di primeggiare in ambienti diversi senza problemi. Se i vostri argomenti colpiranno nel segno, gli sforzi per portare a termine ciò che avete precedentemente avviato saranno sicuramente ripagati. In amore, vi attende una girandola di emozioni, mille desideri e un tocco di fortuna.

Avrete un'energia inesauribile, simile a quella dei bambini, il che potrebbe spingervi a stare in contatto con amici e amiche per dialogare su diverse questioni sentimentali che vi stanno dando da pensare. Per i single, la giornata si prospetta molto positiva, con la possibilità di fare nuove conoscenze e sognare a occhi aperti. Nel lavoro, avrete diverse opportunità, e se non riusciste a coglierle, basterà guardarsi intorno: le stelle saranno dalla vostra parte, portando splendide soddisfazioni.

Sagittario: ★★★★. La giornata si preannuncia positiva, arricchita di emozioni e serenità. Evitate confronti con chi vi tiene testa in questo periodo, lasciando correre. Potrebbe essere il momento di chiudere un capitolo e aprirne un altro.

Nel frattempo, curate l'alimentazione e cercate di condurre uno stile di vita regolare. In amore, evitate di perdere la calma, cercate di ragionare prima di esprimere giudizi. Siate pronti ad ascoltare il cuore, ma assicuratevi di farlo con la testa libera da preconcetti inutili. Nel campo sentimentale, potrete vivere attimi di tenerezza, concedendovi il desiderio di compiacere la persona amata, anche se purtroppo sarà una sensazione breve. Per evitare inutili tiritere, consigliamo di soprassedere a vivaci scambi di idee. Per i single, un sorriso sincero sarà la chiave per semplificare le cose: scegliete le amicizie con il cuore, ok? Sul fronte lavorativo, impegnatevi al massimo e mantenete la direzione stabilita, solo così potrete cogliere le migliori opportunità per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Oroscopo e stelle del 29 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo lunedì, primo giorno della settimana, si preannuncia come un'opportunità insuperabile per molti Capricorno. Potrebbero arrivare buone notizie, soprattutto per coloro in attesa di sviluppi importanti relativi al partner, ai figli o eventualmente ad amici. Fate attenzione alle voci di corridoio, che potrebbero contenere verità nascoste. In ambito amoroso, potrete tirare un sospiro di sollievo, con Venere nel campo del Capricorno, nel frangente in ottimo trigono a Giove, il che promette una vita a due più romantica e serena del solito. I single potrebbero beneficiare dell'apporto lunare, quindi è il momento di agire e ottenere risultati sorprendenti.

Parlando di attività legate al lavoro, la situazione varierà in base all'ascendente, ma in generale, nuove proposte interessanti potrebbero essere in arrivo. Siate attivi e perspicaci, e presto potrete superare i vostri avversari.

Acquario: ★★★★. Un lunedì che si prospetta abbastanza normale. Nonostante la mancanza di un eccesso di energia, comunque non dovreste rimanere delusi. La fiducia incondizionata che mostrerete verso alcune persone legate alla quotidiana esistenza sarà particolarmente forte. In amore, sotto l'influenza della Luna è consigliabile essere gentili e generosi con il partner. Un gesto caloroso, come un abbraccio o una carezza, potrebbe portare benefici notevoli alla vostra relazione.

Per vivere appieno il presente, è importante mettere da parte l'egocentrismo ed evitare pretese eccessive. Single, questo periodo potrebbe essere propizio per avanzare in progetti importanti e, per molti Acquario potrebbe essere il momento di corteggiare la persona che interessa. Nel lavoro, le previsioni indicano la possibilità di un'evoluzione personale brillante. Essere attenti, concentrati e ottimisti potrebbe darvi un vantaggio.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 29 gennaio, prevede una fase abbastanza sottotono. Nonostante il vostro impegno in diverse situazioni, potreste rischiare di girare a vuoto, quindi è consigliabile rimandare eventuali programmi a momenti più favorevoli, specialmente se comportano rischi o sono azzardati.

In generale l'oroscopo suggerisce di mantenere la calma e cercare di rilassarsi. In amore, potreste essere particolarmente sensibili in alcuni momenti, reagendo in modo impulsivo a piccole incomprensioni. Se la sintonia con il partner non fosse al meglio, non preoccupatevi; si tratterà solo di momento passeggero, recuperando l'intesa a stretto giro. Per i single, se chi vi interessa dovesse mancare a un appuntamento, considerate la possibilità di cercare altrove nuove emozioni. Sul fronte lavorativo, la Luna sarà sfavorevole, quindi è consigliabile pianificare con attenzione impegni e rapporti professionali.