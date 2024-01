L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 gennaio prevede un Acquario proattivo sul fronte professionale, capace di centrare i propri obiettivi, mentre l'Ariete non sarà sempre di ottimo umore. Leone sarà romantico, attento e maturo, mentre Bilancia avrà a cuore il benessere del partner.

Oroscopo 3 gennaio segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vede la Luna e Venere in conflitto nei vostri confronti. L'umore altalenante si rifletterà sulla vostra relazione di coppia, che non sempre sarà particolarmente romantica. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 7️⃣

Toro: nel lavoro sarete concentrati sulle questioni che contano davvero. Il sostegno di stelle come Giove e Saturno si rivelerà importante per centrare i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti il rapporto con la persona che amate sarà stabile, anche se faticherete un po’ a lasciarvi andare alle emozioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale difficile. Giornata discreta grazie alla Luna, ma con stelle come Venere, Marte e Mercurio contrarie non sarà facile entrare in sintonia con la persona che amate. Nel lavoro avrete le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti. Purtroppo vi mancheranno i mezzi per poterli realizzare. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata sottotono a causa della Luna in quadratura.

Il rapporto con il partner sarà comunque valido, ma sarà necessario non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro avrete buoni propositivi per questo nuovo anno: con la giusta pazienza realizzerete i vostri sogni. Voto - 7️⃣

Leone: periodo solido in amore. Empatia, romanticismo e maturità faranno parte della vostra relazione di coppia.

Se siete single sarete in grado di comprendere al meglio cosa fare per conquistare il cuore della vostra fiamma. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento giusto per tentare nuove strade e abbracciare nuove opportunità. Voto - 8️⃣

Vergine: il rapporto con la persona che amate non sarà particolarmente appagante a causa di Venere in quadratura.

Il vostro umore non sarà sempre affettuoso. Anche in ambito lavorativo faticherete a trovare la giusta quadra a causa di stelle come Marte, Mercurio e Saturno in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale estremamente romantica e coinvolgente grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Sarà il periodo più adatto per focalizzarvi sulla vita amorosa e renderla unica. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo stabile in coppia, anche se questo cielo non sarà particolarmente influente. Con il partner ci sarà una bella sintonia, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non sarà necessario avere fretta nel realizzarli.

Voto - 7️⃣

Sagittario: con stelle come Venere, Mercurio, Marte e la Luna in buon aspetto non potrete chiedere questo periodo in modo migliore. Sul fronte amoroso ci sarà una splendida sintonia con la persona che amate. Se siete single l'amore assumerà un ruolo più centrale nella vostra vita. In ambito lavorativo avrete una grande cura nei dettagli e il successo che meritate arriverà presto. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vede la Luna in quadratura. Dovrete essere più calmi e comprensivi nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti potranno funzionare soltanto se ci mettete impegno e pazienza. Voto - 7️⃣

Acquario: Marte e Mercurio in sestile dal segno del Sagittario vi renderanno proattivi.

La strada che avete scelto è quella giusta, ma dovrete dimostrare di poterla percorrere fino in fondo. In amore la Luna in sestile accenderà l'entusiasmo nei confronti del partner, mentre Venere porterà un po' di sano romanticismo. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata difficile. Il rapporto con il partner non sarà sempre brillante considerata Venere in quadratura. Anche nel lavoro faticherete a trovare le forze per portare a termine i vostri progetti. Giove e Saturno vi daranno una mano, meglio non avere ambizioni troppo elevate. Voto - 6️⃣