L'oroscopo in amore della settimana dall'8 al 14 gennaio 2024 presenterà delle svolte importanti per alcuni segni di acqua, in particolare per il segno dello Scorpione. Per l'Acquario ci sarà un atteggiamento molto più estroverso nei sentimenti.

L'oroscopo della settimana: Scorpione innamorato

1° Scorpione: l'amore segnerà un punto di svolta molto importante per il vostro segno dello zodiaco. Il partner potrebbe letteralmente sorprendervi con delle novità che vi faranno battere forte il cuore. La famiglia vi darà delle opportunità d'oro di organizzare qualcosa assieme che possa rafforzare il vostro legame.

Il weekend potrebbe riservare un incontro molto interessante.

2° Acquario: la vita di coppia conoscerà una svolta epocale che potrebbe costituire anche un nuovo arrivo. Esprimere i vostri sentimenti in modo più spontaneo ora vi conferirà un'aria molto più dolce e anche spensierata. Sarete molto affascinanti e in grado di fare breccia nel cuore di una persona in particolare.

3° Capricorno: l'affettività in questa settimana si prenderà il proprio posto soprattutto in famiglia. Farete faville nella passione con il partner, segnando una vera e propria impronta che vi farà sentire in simbiosi. Per quanto riguarda le amicizie, ne farete moltissime, dando modo alla vostra cerchia di allargarsi con facce nuove e con delle emozioni molto più belle e forti rispetto a quelle precedenti.

4° Sagittario: l'amore sarà il perno principale su cui ruoterà la vostra settimana. Fra complicità di coppia e serenità familiare, avrete a portata di mano la possibilità di fare sorprese continue. Il vostro buonumore potrebbe aumentare grazie a risvolti molto interessanti che potreste avere con gli incontri che farete, specialmente nel fine settimana.

Fortuna in amore per Bilancia

5° Bilancia: la fortuna in amore per il vostro segno dello zodiaco potrebbe riapparire in tutto il suo splendore. Con il partner ci saranno pochissimi ostacoli che possano impedirvi di comunicare, e la maggior parte di questi saranno facilmente cancellati. La fiducia nuova che riporrete nei familiari e nelle amicizie potrebbe condurvi anche ad avventure molto interessanti.

6° Pesci: sarà una settimana densa di sorprese in amore, forse uno nuovo che potrebbe colorare la vostra settimana oppure una vecchia conoscenza che non avete mai cancellato dal vostro cuore. Nelle coppie già datate ritroverete una bella passionalità che potrebbe inaspettatamente aiutarvi anche nella vita quotidiana. Rivaluterete l'atteggiamento di qualcuno sotto una luce diversa.

7° Gemelli: l'entusiasmo nella vostra storia d'amore rimarrà pressoché stabile. Non ci saranno scossoni particolari nell'ambito familiare che possano essere controproducenti per il dialogo. Piuttosto, dovreste cercare di creare stimoli per poter dare agli altri una nuova vivacità, anche se sarà abbastanza difficile.

8° Vergine: si creeranno alcune divisioni in famiglia, ma nel complesso la situazione non sarà troppo pesante. Vi accorgerete di qualcuno che potrebbe inaspettatamente attrarvi in modo particolare. Non sempre apprezzerete la compagnia di qualche amicizia vecchia, piuttosto avrete sete di conoscere qualcuno che possa regalarvi qualcosa di nuovo e di entusiasmante.

Cancro meno emozionato

9° Toro: ritornare sui vostri passi dopo una separazione sarà piuttosto controproducente per la vostra vita quotidiana. Dovreste cercare di aprire porte nuove che vi condurranno ad esperienze migliori. Secondo quanto riportato dall'Oroscopo della settimana, l'amore sarà in procinto di rinnovarsi, ma si apriranno dei veri e propri spiragli nel corso del weekend.

10° Cancro: l'ambito amoroso ora non farà molto parte d vostro vivere quotidiano. Ora le emozioni saranno rivolte altrove, nonostante rimarranno comunque ancorate alla dimensione domestica e familiare. Con le amicizie si faranno largo delle perplessità molto importanti e che non avrete né tempo né voglia di approfondire.

11° Leone: scordarvi per un po' dell'ambito sentimentale potrebbe essere un toccasana per la vostra mente, specialmente se recentemente avete avuto delle delusioni importanti. Le vicende familiari in questo momento potrebbe apparire sempre più difficili da gestire, e chiedere un aiuto sarà molto più semplice e veloce. La partecipazione nella cerchia delle amicizie non sarà molto attiva.

12° Ariete: l'amore potrebbe portarvi un po' di sofferenza. Starà a voi evitare questo sentimento e voltare pagina nella vostra vita. Questa settimana sarà fatta di separazioni, ma non saranno affatto negative per la vostra individualità, anzi. Essere soli in questo periodo potrebbe costituire una rivoluzione seria per voi stessi. In famiglia ci sarà qualche conflitto di troppo.