In questo oroscopo ci focalizzeremo sulle relazioni sociali, ovvero il modo in cui interagiamo con le persone che ci circondano, che siano amici, familiari, partner o colleghi. Vedremo quali sono i segni più e meno fortunati in questo settore nella settimana dal 15 al 21 gennaio 2024 e quali sono le sfide e le risorse che hanno a disposizione.

La classifica dei segni più fortunati nelle relazioni sociali

1^ Sagittario: il segno del Sagittario è al primo posto della classifica grazie all'influenza positiva di Venere e Mercurio nel suo segno. Questi due pianeti favoriscono la comunicazione, la simpatia, il fascino e la generosità.

Il Sagittario sarà in grado di fare nuove conoscenze, di ampliare la sua rete di contatti, di ricevere inviti e proposte interessanti, e di mostrare il suo lato migliore in ogni situazione. Sarà anche capace di essere aperto, curioso e tollerante verso le persone che provengono da ambienti diversi dal suo e di arricchire la sua visione del mondo.

2^ Bilancia: grazie all'influenza positiva di Sole e Marte in Capricorno. Questi due pianeti favoriscono la determinazione, l'ambizione, la diplomazia e la strategia. La Bilancia saprà come muoversi con eleganza e intelligenza per raggiungere i suoi obiettivi e per farsi notare dalle persone giuste. Sarà anche capace di essere collaborativa, armoniosa e mediatrice in ogni contesto, e di guadagnarsi la stima e il rispetto degli altri.

3^ Toro: grazie all'influenza positiva di Venere in Sagittario. Questo pianeta favorisce la bellezza, l'amore, il piacere e la serenità. Il Toro sarà in grado di vivere delle relazioni sociali stabili e gratificanti, basate sul rispetto, sulla fiducia e sulla fedeltà. Sarà anche capace di apprezzare le cose semplici e le piccole gioie della vita, e di condividerle con le persone che ama.

4^ Cancro: il segno del Cancro è al quarto posto della classifica grazie all'influenza positiva della Luna nel suo segno. Questo pianeta favorisce le emozioni, la sensibilità, la protezione e la famiglia. Il Cancro sarà in grado di vivere delle relazioni sociali profonde ed emotive, basate sull'affetto e sulla comprensione.

Si sentirà protetto e coccolato dai suoi amici, dai suoi familiari e dal suo partner. Sarà anche capace di esprimere i suoi sentimenti con sincerità e dolcezza.

5^ Ariete: grazie all'influenza positiva di Marte in Capricorno. Questo pianeta favorisce l'energia, l'azione, il coraggio e la competenza. L'Ariete sarà in grado di portare avanti i suoi progetti con entusiasmo e determinazione e di dimostrare il suo valore in ogni situazione. Grazie al suo spirito ottimista e positivo, trasmetterà fiducia e allegria agli altri.

6^ Gemelli: grazie all'influenza positiva di Mercurio in Sagittario. Questo pianeta favorisce la comunicazione, l'intelligenza, la curiosità e l'umorismo. I Gemelli saranno in grado di vivere delle relazioni sociali stimolanti e divertenti, basate sullo scambio di idee, informazioni e opinioni.

Saranno anche capaci di adattarsi facilmente a ogni situazione e di mostrare il loro spirito vivace e intelligente.

7^ Leone: il segno del Leone è al settimo posto della classifica a causa dell'influenza negativa di Saturno in Acquario. Questo pianeta favorisce la serietà, la responsabilità, la disciplina e la solitudine. Il Leone sarà in grado di dimostrare il suo talento, la sua creatività e la sua leadership in ogni ambito, ma potrebbe trascurare le sue relazioni sociali, o essere troppo orgoglioso, autoritario o egocentrico con gli altri. Dovrà cercare di essere più umile, aperto e collaborativo, e di concedersi dei momenti di relax e di divertimento.

8^ Acquario: il segno dell'Acquario è all'ottavo posto della classifica a causa dell'influenza negativa di Saturno nel suo segno.

Questo pianeta favorisce il cambiamento, la novità, la ribellione e l'imprevedibilità. L'Acquario sarà in grado di vivere delle relazioni sociali originali e innovative, basate sulla libertà, sull'amicizia e sulla solidarietà. Ma potrebbe anche essere troppo eccentrico, indipendente, distaccato o irriverente con gli altri, o subire delle crisi o delle rotture improvvise. Dovrà cercare di essere più equilibrato, stabile, affettuoso e rispettoso e di accettare le tradizioni e le convenzioni della società.

9^ Pesci: il segno dei Pesci è al nono posto della classifica a causa dell'influenza negativa di Nettuno nel suo segno. Questo pianeta favorisce la confusione, l'illusione, la sensibilità e la spiritualità.

I Pesci saranno in grado di vivere delle relazioni sociali profonde e spirituali, basate sull'empatia, sulla compassione e sulla fantasia. Ma potrebbero anche essere troppo sensibili, confusi, illusori o sacrificabili con gli altri o cadere in inganni, delusioni o vittimismi. Dovranno cercare di essere più realisti, pratici e assertivi e di proteggere i loro spazi e i loro bisogni.

10^ Capricorno: a causa dell'influenza negativa di Luna e Saturno nel suo segno. Questi due pianeti favoriscono la serietà, la responsabilità, la disciplina e la solitudine. Il Capricorno sarà in grado di portare avanti i suoi progetti con competenza e determinazione, ma potrebbe trascurare le sue relazioni sociali o essere troppo severo, rigido o pessimista con gli altri.

Dovrà cercare di essere più flessibile, aperto e positivo e di concedersi dei momenti di relax e di divertimento.

11^ Scorpione: a causa dell'influenza negativa di Urano in Toro. Questo pianeta favorisce il cambiamento, la novità, la ribellione e l'imprevedibilità. Lo Scorpione sarà in grado di vivere delle relazioni sociali intense ed emotive, basate sulla passione, sul mistero e sulla trasformazione. Ma potrebbe anche essere troppo geloso, possessivo, sospetto o manipolatore con gli altri, o subire delle crisi o delle rotture improvvise. Dovrà cercare di essere più equilibrato, fiducioso e di accettare le differenze e le sorprese della vita.

12^ Vergine: il segno della Vergine è all'ultimo posto della classifica a causa dell'influenza negativa di Nettuno in Pesci.

Questo pianeta favorisce la confusione, l'illusione, la sensibilità e la spiritualità. La Vergine sarà in grado di vivere delle relazioni sociali utili e pratiche, basate sulla logica, sull'analisi e sul servizio.