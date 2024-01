Sarà una giornata molto interessante per lo zodiaco, questa di martedì 9 gennaio 2024. Secondo l'Oroscopo infatti la fortuna prediligerà molti segni di aria, in particolare il segno del Bilancia. Per il Vergine ci sarà una ricarica sorprendente.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della fortuna.

L'oroscopo fortunato, segno per segno: Toro pratico sul lavoro

1° Bilancia: finalmente arriveranno dei successi che potrebbero farvi sentire importanti e che potrebbero farvi svoltare nella direzione giusta, sul piano professionale.

Le vicissitudini burocratiche che vi hanno tenuti sotto scacco finalmente saranno tutte risolte entro la serata.

2° Vergine: sarete produttivi sul lavoro e molto carismatici sul piano professionale in generale. Non sentirete la stanchezza nemmeno per un secondo della vostra giornata, e questo potrebbe essere un vantaggio sorprendente per il vostro segno dello zodiaco.

3° Acquario: non avrete ostacoli in questa giornata. La fortuna ora più che mai potrebbe sorridervi piuttosto a lungo, soprattutto se avete in corso dei progetti che in questo periodo dovranno necessariamente trovare la loto giusta conclusione.

4° Toro: essere ottimali e pratici sul lavoro significherà anche raccogliere le ricompense in men che non si dica, nel corso di questa giornata.

L'oroscopo segnala una straordinaria cooperazione con la vostra squadra, e da parte vostra potreste anche fare un passo in più nella carriera.

Leone sotto pressione

5° Gemelli: grandi slanci vi attendono in mattinata. Di conseguenza, i guadagni potrebbero essere molto più facilmente impiegati in investimenti su voi stessi, ma anche per la famiglia.

Avrete fortuna ed energie al di sopra delle aspettative anche nel pomeriggio.

6° Capricorno: avrete qualche piccolissimo segnale di spossatezza, ma sarete comunque sulla cresta dell'onda in questo momento. Basti pensare alla grande capacità di accomunare le vostre idee e progetti con la squadra di lavoro. Fate attenzione che non si creino delle divergenze.

7° Sagittario: secondo quanto riporta l'oroscopo, la portata del vostro lavoro ora potrebbe funzionare soltanto in parte con le questioni di altra natura. Sicuramente i guadagni compenseranno le perdite dei giorni precedenti, ma avrete anche dei bonus in più da poter sfruttare.

8° Leone: secondo l'oroscopo, le vicende professionali potrebbero essere abbastanza pressanti, ma le ricompense vi ripagheranno di molte fatiche. Con tutta probabilità, non ci saranno situazioni troppo grandi che possano essere per voi ostacoli insormontabili.

Scorpione nervoso

9° Ariete: secondo quanto riporta l'oroscopo, farete qualche piccolo sforzo sia fisico che mentale per compensare una fortuna che al momento potrebbe non decollare.

Però avrete un supporto molto valido nella squadra che farà di tutto per non farvi pesare questa situazione.

10° Cancro: l'oroscopo per il vostro segno zodiacale si aprirà con un consiglio, ovvero quello di non strafare e di compiere soltanto alcuni sforzi pienamente necessari, e non anche quelli che potrebbero non servire in questo momento sul lavoro.

11° Pesci: stanchi e stressati. Non ci saranno altre parole per definire la vostra situazione in questa giornata. Però la parola 'demordere' non sarà contemplata nel vostro vocabolario. Di conseguenza andare avanti sarà la vostra piccola promessa da fare a voi stessi.

12° Scorpione: purtroppo lo stress in questa giornata si trasformerà in nervosismo, e non riuscirete granché a smaltirlo. Nella squadra di lavoro la noia e la diffidenza potrebbero rallentare, se non arrestare, qualche progetto particolarmente importante.