L'oroscopo di domani 9 gennaio prevede un martedì impegnativo sotto certi aspetti. A livello astrale si potrà fare affidamento sul buon aspetto della Luna, che si trova nella casa del Sagittario. In questa giornata i nati dello Scorpione si posizionano all'ultimo posto in classifica, mentre gli Acquario avranno 24 ore discrete e il Sagittario sarà pieno di romanticismo.

Previsioni astrali 9/1: gli ultimi in classifica

12° Scorpione - Si prevede un'ottima giornata per affrontare le questioni in stand-by con la vostra dolce metà. Se foste single, potreste sentirvi un po' dubbiosi.

Confidatevi: tenersi tutto dentro non fa bene. Per il lavoro si prospettano 24 ore sottotono, vi sentirete perseguitati dalla sfortuna.

11° Bilancia - Col partner sembrano esserci dei problemi di comunicazione. La distanza può rafforzare un legame o logorarlo, in ogni caso prendetevi una pausa di riflessione. Non avrete tanta voglia di lavorare o studiare, però non avete via di scampo. Raccogliete tutte le energie che avete e cercate di fare lo stretto indispensabile. Concentratevi sui vostri obiettivi e non lasciatevi distrarre. Non esagerate con la caffeina e dormite a sufficienza.

10° Leone - Buon momento per affrontare tutte quelle questioni in sospeso con la persona amata e per chiarire i vostri sentimenti.

Un'amicizia speciale sta per bussare alla porta dei cuori solitari. Chi lavora potrebbe sentirsi intollerante verso i clienti o il superiore. Cercate di non perdere la calma e fate del vostro meglio. In casa c'è un guasto da sistemare. La meditazione vi aiuterà a non perdere il controllo della situazione.

9° Ariete - La giornata è ideale per stringere nuove amicizie o conoscenze amorose, soprattutto se siete single.

Se siete già impegnati, è un buon momento per approfondire la relazione con il partner. Nel lavoro cercate di avere sempre un progetto o un'iniziativa tra le mani, in questo modo sarete sempre stimolati a darvi da fare. Potete contare sulla collaborazione dei colleghi e dei superiori. Siate propositivi e intraprendenti sul lavoro.

In casa, non sarà facile tenere in ordine la casa, ma trovate il modo di rilassarvi e scaricare lo stress.

Segni zodiacali con giornata nella media

8° Capricorno - Non vi sentite compresi dal partner. Se foste single, avrete voglia di un amore vivace e stimolante, che vi aiuti a superare questa fase di burnout che state attraversando. La curiosità e l’apertura mentale saranno fondamentali per raggiungere i vostri obiettivi di carriera. Soldi in uscita, occhio alle offerte. Non esagerate con l'attività fisica e bevete più acqua possibile.

7° Cancro - Martedì ideale per affrontare le questioni in sospeso con il partner. Se foste single, potreste sentirvi un po' confusi. Nel lavoro vi attende una giornata positiva per le attività che richiedono concentrazione e attenzione.

Ritroverete la voglia di darvi da fare e di puntare al massimo. Non sapete accontentarvi. Dormite di più.

6° Toro - Martedì ideale per trascorrere del tempo di qualità con il partner o con la famiglia. Se foste single, potreste incontrare qualcuno di interessante in un posto inimmaginabile. Tagliate i ponti con le persone che vi fanno sentire a disaggio e parlano soltanto di argomenti negativi. Per quanto riguarda il lavoro, questa giornata risulta positiva per le trattative e le mediazioni. Potete contare sulla vostra capacità di persuasione. Siate diplomatici e concilianti. Ascoltate il vostro corpo e curatevi.

5° Acquario - Giornata discreta in cui potrete starvene sereni. Chi dovrà lavorare non dovrà avere paura di chiedere aiuto.

Curate la salute dormendo a sufficienza e mangiando equilibrato.

I segni al top

4° Gemelli - La giornata è ideale per esprimere i vostri sentimenti al partner. I single si sentono soli, ma in questo periodo è meglio concentrare le energie mentali su se stessi. Chi lavora avrà una giornata intensa. Sarete comunicativi e creativi. Potete dare libero sfogo alla vostra immaginazione. Apritevi alle nuove esperienze. In tutto ciò, però, non dimenticate di prendetevi cura della vostra alimentazione.

3° Vergine - Organizzate una serata romantica con il partner, assicurandovi che tutto sia perfetto. Se foste single, potreste sentirvi un po' soli e desiderare compagnia. Bene le attività pratiche e organizzative.

Potete contare sulla vostra capacità di attenzione ai dettagli. È un buon momento per portare a termine un progetto o raggiungere un obiettivo importante. Rilassatevi e scaricate lo stress.

2° Pesci - Potrete godere di una certa tranquillità e serenità. In amore sarà un buon momento per esprimere i propri sentimenti al partner. In ambito professionale, la capacità di attenzione ai dettagli sarà fondamentale per raggiugere i propri obiettivi.

1° Sagittario - La giornata è ideale per organizzare qualcosa di romantico da fare con il partner, magari nel prossimo weekend. I single potrebbero innamorarsi, la giornata è positiva per le attività di viaggio e apprendimento. Potete contare sulla vostra curiosità e apertura mentale. Forma mentale e fisica al top.